Госдума увеличивает наказание за сдачу жилья нелегалам

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за сдачу жилья, предоставление транспорта и «иные услуги» нелегальным мигрантам. Должностных лиц за подобные проступки предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. руб., а юрлиц — на сумму до 500 тыс. руб.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесло в Госдуму правительство РФ. Чиновники предложили скорректировать часть третью ст. 18.9 КоАП РФ о нарушении правил пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства. Должностных лиц, сдавших квартиру иностранцу, находящемуся в РФ с «нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда», предлагается штрафовать на 35−50 тыс. руб. (сейчас — на 25−30 тыс.) Такие же санкции предлагается применять и за предоставление нелегальным мигрантам транспортных средств. Больше всего предлагается ужесточить наказания для юрлиц, доведя сумму штрафов за эти правонарушения до 400−500 тыс. руб. (сейчас — 250−300 тыс.) В то время как для граждан, сдавших жилье или машину иностранцу-нелегалу, санкции остаются практически теми же — 2−5 тыс. руб. штрафа (сейчас — 2−4 тыс.).

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что нынешние санкции не решают задачи по пресечению нелегальной миграции, а число правонарушений по данной статье КоАП постоянно растет. Так, в сопроводительных документах приводится статистика МВД, согласно которой в 2014 году по ст. 18.9 КоАП РФ было составлено около 38 тыс. протоколов, тогда как в 2015 году — свыше 40 тыс.