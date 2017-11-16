Госдума увеличивает наказание за сдачу жилья нелегалам
Владельцев «резиновых» квартир смогут оштрафовать на полмиллиона рублей.
Владельцев «резиновых» квартир смогут оштрафовать на полмиллиона рублей.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за сдачу жилья, предоставление транспорта и «иные услуги» нелегальным мигрантам. Должностных лиц за подобные проступки предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. руб., а юрлиц — на сумму до 500 тыс. руб.
Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесло в Госдуму правительство РФ. Чиновники предложили скорректировать часть третью ст. 18.9 КоАП РФ о нарушении правил пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства. Должностных лиц, сдавших квартиру иностранцу, находящемуся в РФ с «нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда», предлагается штрафовать на 35−50 тыс. руб. (сейчас — на 25−30 тыс.) Такие же санкции предлагается применять и за предоставление нелегальным мигрантам транспортных средств. Больше всего предлагается ужесточить наказания для юрлиц, доведя сумму штрафов за эти правонарушения до 400−500 тыс. руб. (сейчас — 250−300 тыс.) В то время как для граждан, сдавших жилье или машину
В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что нынешние санкции не решают задачи по пресечению нелегальной миграции, а число правонарушений по данной статье КоАП постоянно растет. Так, в сопроводительных документах приводится статистика МВД, согласно которой в 2014 году по ст. 18.9 КоАП РФ было составлено около 38 тыс. протоколов, тогда как в 2015 году — свыше 40 тыс.
По словам представлявшего законопроект заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова, собираемость штрафов по этой статье «сейчас высокая», но проблема заключается в другом. Так, в Министерстве внутренних дел ежегодно фиксируют до 2,5 млн иностранцев, находящихся в России с нарушением правил пребывания. Господин Зубов обратил внимание, что в ст. 18.9 КоАП РФ наряду с предоставлением нелегалам жилья и транспорта говорится и об «иных услугах». По словам замминистра, под это определение попадают перевозка иностранцев через границу, медицинские, образовательные, а также другие посреднические услуги. В Госдуме договорились представить поправки к принятому в первом чтении проекту в месячный срок.