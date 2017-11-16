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17:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 260 млн рублей направят на поддержку ростовских погорельцев

В результате произошедшего в августе пожара уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.

Источник: Аргументы и факты

Около 260 млн рублей выделено правительством РФ в виде субсидий на поддержку жителей Ростова, которые лишились жилья в результате произошедшего в августе в центре города пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, площадь пожара, произошедшего 21 августа в центре Ростова, составила 10 тыс. кв. метров. В результате ЧП один человек погиб, 72 потребовалась помощь медиков.

Огнем было уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.

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