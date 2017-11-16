Около 260 млн рублей направят на поддержку ростовских погорельцев
В результате произошедшего в августе пожара уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.
В результате произошедшего в августе пожара уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.
Около 260 млн рублей выделено правительством РФ в виде субсидий на поддержку жителей Ростова, которые лишились жилья в результате произошедшего в августе в центре города пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
Напомним, площадь пожара, произошедшего 21 августа в центре Ростова, составила 10 тыс. кв. метров. В результате ЧП один человек погиб, 72 потребовалась помощь медиков.
Огнем было уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.