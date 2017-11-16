Около 260 млн рублей направят на поддержку ростовских погорельцев

Около 260 млн рублей выделено правительством РФ в виде субсидий на поддержку жителей Ростова, которые лишились жилья в результате произошедшего в августе в центре города пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.