Ростовская область получит грант в размере 1 млрд рублей
Регион поощрен за результаты
Регион поощрен за результаты
Ростовская область получит грант правительства РФ в размере 1 млрд рублей.
Согласно информации из официальных источников, о присуждении гранта сообщил глава региона Василий Голубев на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области.
По словам губернатора, регион поощрен за результаты
«Это один из лучших результатов в России по итогам
Как отметил глава региона, чтобы претендовать на получение поощрения по итогам 2017 года, надо достичь результатов не хуже, чем в 2016 году.
Согласно представленным на заседании данным, по итогам 9 месяцев 2017 года темп роста валового регионального продукта Ростовской области составил 104,4%, индекс промышленного производства — 114,6%, индекс производительности труда — 103%, объем инвестиций в основной капитал достиг 113,7 млрд рублей, что на 29,4 млрд рублей выше целевого показателя.