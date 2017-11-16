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17:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовская область получит грант в размере 1 млрд рублей

Регион поощрен за результаты социально-экономического развития в 2016 году.

Ростовская область получит грант правительства РФ в размере 1 млрд рублей.

Согласно информации из официальных источников, о присуждении гранта сообщил глава региона Василий Голубев на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области.

По словам губернатора, регион поощрен за результаты социально-экономического развития в 2016 году.

«Это один из лучших результатов в России по итогам социально-экономического развития территории», — сказал Василий Голубев.

Как отметил глава региона, чтобы претендовать на получение поощрения по итогам 2017 года, надо достичь результатов не хуже, чем в 2016 году.

Согласно представленным на заседании данным, по итогам 9 месяцев 2017 года темп роста валового регионального продукта Ростовской области составил 104,4%, индекс промышленного производства — 114,6%, индекс производительности труда — 103%, объем инвестиций в основной капитал достиг 113,7 млрд рублей, что на 29,4 млрд рублей выше целевого показателя.

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