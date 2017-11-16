Ростовская область получит грант в размере 1 млрд рублей

Ростовская область получит грант правительства РФ в размере 1 млрд рублей.

Согласно информации из официальных источников, о присуждении гранта сообщил глава региона Василий Голубев на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области.

По словам губернатора, регион поощрен за результаты социально-экономического развития в 2016 году.

«Это один из лучших результатов в России по итогам социально-экономического развития территории», — сказал Василий Голубев.

Как отметил глава региона, чтобы претендовать на получение поощрения по итогам 2017 года, надо достичь результатов не хуже, чем в 2016 году.