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18:13 (мск), источник: АиФ Калининград

Режим ОЭЗ в Калининградской области продлен до 2045 года

Принятое решение должно упростить ведение бизнеса в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Режим Особой экономической зоны в Калининградской области продлен до 2045 года. Законопроект, направленный на расширение действующей на территории Калининградской области ОЭЗ, во втором чтении приняла Госдума, передает ТАСС.

Ранее предлагалось продлить действие режима до 2095 года. Однако во втором чтении была принята поправка, согласно которой он будет действовать до 31 декабря 2045 года включительно.

Согласно принятому документу, резидентов ОЭЗ Калининградской области планируется освободить от НДС на экспортные товары, а для товаров, ввезенных с территории Калининградской области, отсрочить уплату НДС на 180 дней.

Также предполагается сократить сроки государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов с 60 до 45 календарных дней, отменить утилизационный сбор на сельхозтехнику и строительную технику не старше трех лет. Предлагается установить минимальный размер инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ в 10 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики и в 1 млн рублей — для IT-сферы.

Также предполагается упростить визовый режим для иностранцев — ввести электронные визы.

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