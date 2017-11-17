Совокупный валовой урожай зерновых в Самарской области превысит 3 млн тонн

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По данным областного аграрного ведомства, на данный момент в регионе собрано более 2,85 млн тонн зерна при урожайности 26 ц/га.

«Эта цифра представляет собой бункерный вес — то есть все зерно, поступающее с поля, — пояснил глава ведомства. — Если говорить о зачетном весе, с учетом подработки, то у нас собрано 2,7 млн тонн товарного зерна. Это лучший результат за последние годы, а по урожайности — это абсолютный рекорд региона».

Лидерами по валовому сбору зерна являются: Ставропольский район, где намолочено более 200 тыс. тонн зерна, Хворостянский — более 177 тыс. т, Кинель-Черкасский — более 160 тыс. т, Большеглушицкий, Пестравский, Кошкинский — более чем по 150 тыс. тонн.

Еще в три муниципальных районах — Сергиевском, Красноармейском и Безенчукском — намолот зерна превышает 100 тыс. тонн.

Как отмечают в облминсельхозе, таких результатов удалось добиться за счет существенного повышения урожайности — в среднем по области более 26 ц/га. В ряде районов урожайность составила более 30 и даже 35 ц/га. Наибольшая урожайность зерновых получена в Ставропольском районе — 35 ц/га, в Кошкинском — 32 ц/га, а также в Сергиевском, Сызранском и Безенчукском, — более 30 ц/га.

На сегодняшний день в полях еще остается порядка 45% неубранного подсолнечника — на данный момент убрано более 300 тыс. га посевов, с которых собрано более 300 тыс. тонн маслосемян. Кроме того, в поле находится еще порядка 20 тыс. га кукурузы на зерно, и около 5 тыс. га сои.

«Из-за погодных условий сев этих культур был сдвинут на более позднее время, и период их созревания не попал на благоприятные для уборки месяцы, — рассказал Алексей Попов. — Технологии, которые сегодня используются в растениеводстве, позволяют нам говорить о том, что с наступлением устойчивых морозов все поздние культуры будут убраны».