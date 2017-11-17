Госдума приняла закон о налоговых льготах участникам реновации в Москве

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации жилищного фонда в Москве. Отметим, что инициатором документа стал депутат Николай Гончар.

Так, проект предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц на разницу между стоимостью новой и старой квартир. Были одобрены и поправки, подразумевающие отмену уплаты госпошлины за регистрацию прав на помещения, полученные в рамках реновации.

Кроме того, теперь срок владения новым имуществом будет складываться из количества лет нахождения в собственности старой квартиры и новой. Также продаже жилья станет гораздо выгоднее и проще. Гражданам не придется уплачивать НДФЛ, даже если квартира была в собственности менее положенного срока. При этом регистрация права на новое жилье станет беспошлинной, сообщает ТАСС.