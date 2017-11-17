Госдума приняла закон о налоговых льготах участникам реновации в Москве
Согласно документу, владельцы нового жилья смогут не платить НДФЛ на разницу со стоимостью старой квартиры.
Согласно документу, владельцы нового жилья смогут не платить НДФЛ на разницу со стоимостью старой квартиры.
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации жилищного фонда в Москве. Отметим, что инициатором документа стал депутат Николай Гончар.
Так, проект предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц на разницу между стоимостью новой и старой квартир. Были одобрены и поправки, подразумевающие отмену уплаты госпошлины за регистрацию прав на помещения, полученные в рамках реновации.
Кроме того, теперь срок владения новым имуществом будет складываться из количества лет нахождения в собственности старой квартиры и новой. Также продаже жилья станет гораздо выгоднее и проще. Гражданам не придется уплачивать НДФЛ, даже если квартира была в собственности менее положенного срока. При этом регистрация права на новое жилье станет беспошлинной, сообщает ТАСС.
Напомним, 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве.