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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Госдума приняла закон о налоговых льготах участникам реновации в Москве

Согласно документу, владельцы нового жилья смогут не платить НДФЛ на разницу со стоимостью старой квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации жилищного фонда в Москве. Отметим, что инициатором документа стал депутат Николай Гончар.

Так, проект предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц на разницу между стоимостью новой и старой квартир. Были одобрены и поправки, подразумевающие отмену уплаты госпошлины за регистрацию прав на помещения, полученные в рамках реновации.

Кроме того, теперь срок владения новым имуществом будет складываться из количества лет нахождения в собственности старой квартиры и новой. Также продаже жилья станет гораздо выгоднее и проще. Гражданам не придется уплачивать НДФЛ, даже если квартира была в собственности менее положенного срока. При этом регистрация права на новое жилье станет беспошлинной, сообщает ТАСС.

Напомним, 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве.

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