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07:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Алматинцам под видом очищенной продавали воду из-под крана

Алматинцам под видом полезной очищенной воды продавали обычную, из-под крана, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Ее разливали в бутылки по 20 литров и развозили в офисы компаний. Ужасные условия производства сняли на видео бывшие сотрудники предприятия. Глядя на кадры, нет сомнения, что воду, которую так расхваливают производители, разливают вопреки всем требованиям стандартов.

Пустая тара на полу, крышки от них в вёдрах, рабочие без спецодежды и перчаток заливают «целебную» воду прямо из шланга. Ни о какой очистке даже нет речи. На единственном рабочем станке только крышки закручивают. Автор видео экс-сотрудник предприятия известной марки бутилированной воды. Мужчина хотя и уволился, но лицо показывать не хочет: боится гнева бывшего начальства. По его словам, на качество воды горожане жаловались. Но это никак не повлияло на ситуацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам бывшего сотрудника, вода, которая попадает в бутылки, вовсе не горная. А добывают и разливают ее на выезде из города. Служба охраны, правда, утверждает, что никакого производства там нет и этотолько склад.

В департаменте охраны общественного здоровья тоже думали, что завод не работает. Оказалось, что этим летом руководство компании написало официальное письмо о закрытии предприятия.

«Проверяется по особому порядку один раз в год. В этом году он был запланирован в августе месяце. Когда специалисты пошли вручать извещение о плановой проверке, цех не работал. И написал официальное письмо, что они не работают с июля месяца», — говорит руководитель отдела охраны общественного здоровья Алматы Анель Мусаева.

Разливают здесь воду или же нет, будут выяснять проверяющие специалисты. Если факт нарушений подтвердится, руководство ждет солидный штраф.

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