Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
Найден неожиданный секрет счастливого брака
71-летняя певица из Турции готовится стать матерью
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Последствия тайфуна Дамри
00:42 (мск), источник: РИА Новости

РЖД возобновляют продажи билетов в плацкартные вагоны на 2018 год

РЖД в пятницу возобновляют продажи билетов в плацкартные и общие вагоны отправлением с 1 января 2018 года.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. «Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года… Пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через электронные каналы продаж: терминалы, официальный сайт ОАО «РЖД» и приложение «РЖД Пассажирам», — сообщала компания.

Читайте также
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт

Вокруг размера индексации тарифа на плацкарт на 2018 год развернулась горячая дискуссия. ФАС предложила в 2018 году снизить на 10% тарифы в плацкарте и общих вагонах. Однако Минтранс и МЭР выступили против. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) ожидала индексации тарифа на 3,9%.

Обсуждение было отложено до совещания в правительстве, а РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия решения ФАС о тарифах на пассажирские перевозки на 2018 год.

По старым ценам

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько по итогам совещания в правительстве 9 ноября сообщил, что тариф в плацкарте и общих вагонах в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года.

Читайте также
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины

Глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что нулевая индексация тарифа в плацкарт и общие вагоны в 2018 году в сопоставимых ценах с учетом инфляции означает снижение цен на билеты.

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет ФПК. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.

Приказ Минтранса РФ, как сообщалось, предусматривает начало продаж билетов на поезда дальнего следования за 45 суток до отправления. Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания с декабря 2016 года открывает продажи за 60 суток.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Не поддается даже пониманию': как Киркоров отозвался о Путине
Педагога, спасшую девочку в авиакатастрофе, просят наградить посмертно
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Елена Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
Россия заблокировала проект резолюции США по химатакам в Сирии
В Германии разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь