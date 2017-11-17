РЖД возобновляют продажи билетов в плацкартные вагоны на 2018 год

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. «Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года… Пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через электронные каналы продаж: терминалы, официальный сайт ОАО «РЖД» и приложение «РЖД Пассажирам», — сообщала компания.

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Вокруг размера индексации тарифа на плацкарт на 2018 год развернулась горячая дискуссия. ФАС предложила в 2018 году снизить на 10% тарифы в плацкарте и общих вагонах. Однако Минтранс и МЭР выступили против. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) ожидала индексации тарифа на 3,9%.

Обсуждение было отложено до совещания в правительстве, а РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия решения ФАС о тарифах на пассажирские перевозки на 2018 год.

По старым ценам

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько по итогам совещания в правительстве 9 ноября сообщил, что тариф в плацкарте и общих вагонах в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года.

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Глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что нулевая индексация тарифа в плацкарт и общие вагоны в 2018 году в сопоставимых ценах с учетом инфляции означает снижение цен на билеты.

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет ФПК. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.