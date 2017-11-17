ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сравнили стоимости перевозок пассажиров по одинаковым направлениям и на одну и ту же дату в плацкартных и купейный вагонах. По такому же принципу аналитики исследовали цену авиабилетов и билетов в плацкарт. Результаты этого анализа опубликованы на сайте службы.

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Согласно им, в некоторых случаях стоимость плацкартных билетов может превышать цену перевозок как в купе, так и в самолете, при том что полет, как заметили в ФАС, «существенно экономит пассажиру время и позволяет ему достичь пункта назначения с большим комфортом, чем это возможно при путешествии в плацкартном вагоне нефирменного поезда».

В анализе специалистов антимонопольной службы участвовали билеты «дочки» «РЖД» — Федеральной пассажирской компании — и авиакомпании «Победа».

Так, 30 октября из Москвы в Екатеринбург на самолете можно было добраться за 2 часа 20 минут, стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., по тарифу «Плюс» — в 4098 руб. стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., в плацкартный — за 4767,3 руб. Время в пути в двух последних случаях составляло 26 часов 32 минуты.

Источник: ФАС

Также из Адлера в Москву 30 октября, как выяснили в ФАС, можно было долететь без багажа за 1299 руб. (с багажом — за 2898 руб.). стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., в плацкартный вагон — 4767,5 руб. Время в пути в первом случае составляло 2 часа 30 минут, в двух последних — 23 часа.



Похожая ситуация, как заметила ФАС, наблюдалась и по направлению Москва — Ростов. Авиабилет без багажа 30 октября стоил 1349 руб. (с багажом — 2948 руб.), стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., в купе — за 3530 руб. Авиаперелет занимал при этом 2 часа, дорога поездом — 17 часов 13 минут.



В начале ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением после 1 января 2018 года. Компания уточняла, что возобновит продажи, после того как ФАС примет решение «по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год».