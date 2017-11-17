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11:22 (мск), источник: РБК

ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов

Стоимость билетов в плацкарт иногда может быть дороже чем в купе и на авиабилеты. К такому выводу пришли в антимонопольной службе. Ранее «дочка» РЖД прекратила продажу билетов на дешевые поезда, ФАС на это пригрозила ей штрафом.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сравнили стоимости перевозок пассажиров по одинаковым направлениям и на одну и ту же дату в плацкартных и купейный вагонах. По такому же принципу аналитики исследовали цену авиабилетов и билетов в плацкарт. Результаты этого анализа опубликованы на сайте службы.

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Согласно им, в некоторых случаях стоимость плацкартных билетов может превышать цену перевозок как в купе, так и в самолете, при том что полет, как заметили в ФАС, «существенно экономит пассажиру время и позволяет ему достичь пункта назначения с большим комфортом, чем это возможно при путешествии в плацкартном вагоне нефирменного поезда».

В анализе специалистов антимонопольной службы участвовали билеты «дочки» «РЖД» — Федеральной пассажирской компании — и авиакомпании «Победа».

Так, 30 октября из Москвы в Екатеринбург на самолете можно было добраться за 2 часа 20 минут, стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., по тарифу «Плюс» — в 4098 руб. стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., в плацкартный — за 4767,3 руб. Время в пути в двух последних случаях составляло 26 часов 32 минуты.

Источник: ФАС

Также из Адлера в Москву 30 октября, как выяснили в ФАС, можно было долететь без багажа за 1299 руб. (с багажом — за 2898 руб.). стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., в плацкартный вагон — 4767,5 руб. Время в пути в первом случае составляло 2 часа 30 минут, в двух последних — 23 часа.

Похожая ситуация, как заметила ФАС, наблюдалась и по направлению Москва — Ростов. Авиабилет без багажа 30 октября стоил 1349 руб. (с багажом — 2948 руб.), стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 руб., в купе — за 3530 руб. Авиаперелет занимал при этом 2 часа, дорога поездом — 17 часов 13 минут.

В начале ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением после 1 января 2018 года. Компания уточняла, что возобновит продажи, после того как ФАС примет решение «по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год».

Накануне премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства потребовал от главы РЖД Олега Белозерова возобновить продажу билетов. Тот пообещал главе правительства, что продажи возобновятся с 17 ноября.

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