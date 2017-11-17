Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью переходит на российский контент

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Телеканал ТНТ с 20 ноября отказывается от зарубежного кино и полностью переходит на российский контент. Об этом ТАСС сообщил руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генеральный директор телеканала ТНТ Артур Джанибекян.

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«Сегодня особый день, когда мы это сделали и объявляем об уникальном событии в жизни российского телевидения, а именно, ТНТ — единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», — сказал он.

Среди причин перехода Джанибекян назвал независимость от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на экономику закупок зарубежного контента. «Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур — и у них нет возможности выкручивать нам руки», — сказал он.

Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами.

Джанибекян заявил, что сетка прайм-тайма будет заполнена «собственными оригинальными продуктами».

Аудитория останется

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Отвечая на вопрос, не боится ли руководство канала за аудиторию, Джанибекян заметил, что рисков нет. «Мы не боимся за аудиторию, мы за нее рады. Мы делаем ее вечер еще интереснее, — сказал он. — Телеканал является лидером на протяжении уже шести лет в аудитории от 14 до 44 лет и абсолютным лидеров в аудитории 18−30 уже семь лет».

Джанибекян отметил, что собственный контент работает гораздо лучше любого покупного и уверенно держит первые места в слотах. По словам гендиректора, в эфире канала присутствовал зарубежный контент, в частности, сетка включала линейку «ТНТ-Комедия», просуществовавшую много лет.

Флагманами телеканала сегодня являются шоу Comedy Club, Comedy Woman, сериалы «Ольга», «Физрук», и другие.

Проекты ТНТ — это уникальная интеллектуальная собственность канала. И тем это ценнее, что спрос зрителей на актуальный и высококачественный контент нашего собственного производства выше, чем на зарубежный.