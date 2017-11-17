Бюджет ТФОМС Приморья планируется бездефицитным
Его основные параметры на 2018 год по доходам и расходам составят 28,7 млрд рублей.
Его основные параметры на 2018 год по доходам и расходам составят 28,7 млрд рублей.
Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.
Депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании рассмотрели в первом чтении проект закона Приморского края «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края бездефицитен, сообщили ИА PrimaMedia в
Законопроект сформирован на трёхлетний период в программной структуре расходов на основе действующей государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы, утвержденной администрацией Приморского края.
Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края бездефицитен. Его основные параметры на 2018 год по доходам и расходам составят 28,7 млрд рублей. Это превышает уровень прошлого года. Основная часть средств ТФОМС будет направлена на выполнение территориальной программы ОМС.
В структуре расходов фонда также предусмотрены средства на оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным на других территориях, приобретение медицинского оборудования, обучение медперсонала.