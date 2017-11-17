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03:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бюджет ТФОМС Приморья планируется бездефицитным

Его основные параметры на 2018 год по доходам и расходам составят 28,7 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании рассмотрели в первом чтении проект закона Приморского края «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края бездефицитен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Законопроект сформирован на трёхлетний период в программной структуре расходов на основе действующей государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы, утвержденной администрацией Приморского края.

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края бездефицитен. Его основные параметры на 2018 год по доходам и расходам составят 28,7 млрд рублей. Это превышает уровень прошлого года. Основная часть средств ТФОМС будет направлена на выполнение территориальной программы ОМС.

В структуре расходов фонда также предусмотрены средства на оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным на других территориях, приобретение медицинского оборудования, обучение медперсонала.

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