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04:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В 2022 будет сдан ГОК на Правоурмийском месторождении

Введение нового предприятия позволит в разы увеличить объем добычи олова.

В 2018 году начнется проектирование горно-обогатительного комплекса на Правоурмийском оловорудном месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В течение последующих двух лет ГОК будет запущен. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвосткразвития РФ .

«Сейчас начальный этап проектных работ. В следующем году мы должны завершить проектирование нового горно-обогатительного комбината. Стройка будет завершена к 2022 году на месторождение Правоурмийское. Введение нового ГОКа позволит в разы увеличить объем добычи олова», — отметил президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

По оценке инвестора, объемы олова Правоурмийского месторождения достигают 10 млн тонн руды.
«Мы сейчас на нем работаем маленькой экспериментальной фабрикой — 100 тыс. тонн переработки руды в год. Новый ГОК позволит переработать около полумиллиона тонн руды в год. Это позволит добавить в производстве более 3 тыс. тонн олова в год. В этом году мы обновили экспериментальную фабрику, весь парк техники. Те показатели, на которые мы вышли в этом году, неслучайны. Это результат вложений. То, что фабрика представляла собой три года назад и сейчас, — это совершенно разные производства», — рассказал Константин Бейрит.

Как уточнил представитель ПАО «Селигдара», на базе экспериментальной фабрики идет отработка новых технологий.
«Последние годы мы подбирали технологию, которая позволит с минимальной себестоимостью и наиболее полно извлечь олово из руды месторождения. Когда мы приобрели это предприятие около 6 лет назад, то те технологии, которые применялись на производстве, были из 80-х годов прошлого века. За это время и в материалах, и в подходах были разработаны более эффективные решения. Мы пытаемся их внедрить. В следующем году мы хотим выйти на устойчивое извлечение 65% олова из руды, а впоследствии достичь 70%», — рассказал Константин Бейрит.

Отметим, что сегодня Госдума утвердила в третьих окончательных чтениях продление налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова, расположенных полностью или частично на Дальнем Востоке до конца 2022 года. С такой инициативой выступили депутаты и сенаторы — представители дальневосточных регионов. По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в поддержку законопроекта проголосовало 308 депутатов. В ближайшее время закон будет передан в Совет Федерации.

Продление ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова связано с изменениями, вносимыми в статью 342 части второй Налогового Кодекса.

Налоговая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова, расположенных полностью или частично на Дальнем Востоке, будут продлены до конца 2022 года. Такую законодательную инициативу проявили депутаты и сенаторы — представители дальневосточных регионов.

Напомним, «Селигдар» также ведет добычу олова в Солнечном районе. Хабаровский край — единственный региона в России, где сейчас добывается этот стратегически важный металл.

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