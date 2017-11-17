В 2022 будет сдан ГОК на Правоурмийском месторождении

В 2018 году начнется проектирование горно-обогатительного комплекса на Правоурмийском оловорудном месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В течение последующих двух лет ГОК будет запущен. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвосткразвития РФ .

«Сейчас начальный этап проектных работ. В следующем году мы должны завершить проектирование нового горно-обогатительного комбината. Стройка будет завершена к 2022 году на месторождение Правоурмийское. Введение нового ГОКа позволит в разы увеличить объем добычи олова», — отметил президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

По оценке инвестора, объемы олова Правоурмийского месторождения достигают 10 млн тонн руды.

«Мы сейчас на нем работаем маленькой экспериментальной фабрикой — 100 тыс. тонн переработки руды в год. Новый ГОК позволит переработать около полумиллиона тонн руды в год. Это позволит добавить в производстве более 3 тыс. тонн олова в год. В этом году мы обновили экспериментальную фабрику, весь парк техники. Те показатели, на которые мы вышли в этом году, неслучайны. Это результат вложений. То, что фабрика представляла собой три года назад и сейчас, — это совершенно разные производства», — рассказал Константин Бейрит.

Как уточнил представитель ПАО «Селигдара», на базе экспериментальной фабрики идет отработка новых технологий.

«Последние годы мы подбирали технологию, которая позволит с минимальной себестоимостью и наиболее полно извлечь олово из руды месторождения. Когда мы приобрели это предприятие около 6 лет назад, то те технологии, которые применялись на производстве, были из 80-х годов прошлого века. За это время и в материалах, и в подходах были разработаны более эффективные решения. Мы пытаемся их внедрить. В следующем году мы хотим выйти на устойчивое извлечение 65% олова из руды, а впоследствии достичь 70%», — рассказал Константин Бейрит.