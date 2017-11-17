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08:39 (мск), источник: СуперОмск

Фролов постановил снести 8 домов в Омске

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал постановление о признании 8 омских домов аварийными для последующего сноса.

Источник: РИА "Новости"

В перечень попали жилые дома по следующим адресам:

  • переулок Комбинатский, дом № 14 (Советский округ);.
  • переулок 1-й Целинный, дом № 21 (Ленинский округ);.
  • улица Школьная, дом № 8 (поселок Береговой, Советский округ);.
  • улица Иртышская, дом № 35 (Советский округ);.
  • улица Мельничная, дом № 76 (Кировский округ);.
  • улица Совхозная, дом № 101А (Центральный округ);.
  • улица 10 лет Октября, дом № 178, корпус 1 (Центральный округ);.
  • улица 6-ая Западная, дом № 1 (Кировский).

Жильцов упомянутой недвижимости должны отселить до 31 декабря 2021 года с предоставлением нового жилья.

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