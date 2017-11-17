Фролов постановил снести 8 домов в Омске
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал постановление о признании 8 омских домов аварийными для последующего сноса.
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Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал постановление о признании 8 омских домов аварийными для последующего сноса.
В перечень попали жилые дома по следующим адресам:
Жильцов упомянутой недвижимости должны отселить до 31 декабря 2021 года с предоставлением нового жилья.