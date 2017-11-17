В 2018 году Хабаровский край потратит больше, чем планировалось

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В следующем году расходы Хабаровского края могут составить 97,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущей редакцией бюджета на 2018 год траты собираются увеличить на 6,8 млрд рублей. Об изменениях в главном финансовом документе региона депутат Закдумы края, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталья Пудовкина рассказала в эфире программы «Утро с “Губернией”».

Напомним, в первом чтении бюджет — 2018 рассмотрели 20 октября. Тогда предполагалось, что расходы казны составят 90,7 млрд рублей, доходы — 81,2 млрд рублей.

В четверг, 16 ноября, документ прошел второе чтение на внеочередном заседании профильного комитета. Согласно новому прогнозу, доходы бюджета составят 85,6 млрд рублей, но, учитывая увеличение расходов, дефицит достигнет 11,9 млрд рублей. Ранее речь шла о 9,5 млрд рублей.

«[Поправки] связаны с тем, что во втором чтении принят федеральный бюджет, — говорит Наталья Пудовкина. — Уточнены [суммы], поступающие из федерального бюджета — более 5 млрд рублей. В то же время нам пришлось поправить собственные доходы, уменьшая их в связи с проектами федеральных законов. Например, в части отмены положения, что движимое имущество будет освобождено от налогов. Поэтому мы должны были сократить почти 1 млрд 300 млн доходов».

Как накануне сообщил «Коммерсант», Госдума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу: регионы смогут самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество. В то же время ее размер ограничили — предел установили на уровне 1,1%.

По словам Натальи Пудовкиной, дополнительных денег в следующем году потребует и увеличение зарплат бюджетникам.

«2018 год — последний год дорожной карты по увеличению “указным”, как мы их называем, бюджетным работникам — педагогам, медикам — зарплаты до средней по региону. Наши поправки были связаны с тем, что в первом чтении бюджета средняя заработная плата закладывалась [для них в размере] чуть больше 40 тысяч рублей. Сегодня по итогам последних месяцев получается, что эта сумма будет больше — 41,6 тысячи рублей. Нам пришлось досчитать и увеличить расходы — это больше 400 млн рублей», — сказала Наталья Пудовкина.

Депутат также прокомментировала ситуацию с бюджетным дефицитом.