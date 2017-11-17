В 2018 году Хабаровский край потратит больше, чем планировалось
После поправок прогнозируемый дефицит регионального бюджета увеличился почти на 2,5 млрд рублей.
После поправок прогнозируемый дефицит регионального бюджета увеличился почти на 2,5 млрд рублей.
В следующем году расходы Хабаровского края могут составить 97,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущей редакцией бюджета на 2018 год траты собираются увеличить на 6,8 млрд рублей. Об изменениях в главном финансовом документе региона депутат Закдумы края, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталья Пудовкина рассказала в эфире программы «Утро с “Губернией”».
Напомним, в первом чтении бюджет — 2018 рассмотрели 20 октября. Тогда предполагалось, что расходы казны составят 90,7 млрд рублей, доходы — 81,2 млрд рублей.
В четверг, 16 ноября, документ прошел второе чтение на внеочередном заседании профильного комитета. Согласно новому прогнозу, доходы бюджета составят 85,6 млрд рублей, но, учитывая увеличение расходов, дефицит достигнет 11,9 млрд рублей. Ранее речь шла о 9,5 млрд рублей.
«[Поправки] связаны с тем, что во втором чтении принят федеральный бюджет, — говорит Наталья Пудовкина. — Уточнены [суммы], поступающие из федерального бюджета — более 5 млрд рублей. В то же время нам пришлось поправить собственные доходы, уменьшая их в связи с проектами федеральных законов. Например, в части отмены положения, что движимое имущество будет освобождено от налогов. Поэтому мы должны были сократить почти 1 млрд 300 млн доходов».
Как накануне сообщил «Коммерсант», Госдума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу: регионы смогут самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество. В то же время ее размер ограничили — предел установили на уровне 1,1%.
«2018 год — последний год дорожной карты по увеличению “указным”, как мы их называем, бюджетным работникам — педагогам, медикам — зарплаты до средней по региону. Наши поправки были связаны с тем, что в первом чтении бюджета средняя заработная плата закладывалась [для них в размере] чуть больше 40 тысяч рублей. Сегодня по итогам последних месяцев получается, что эта сумма будет больше — 41,6 тысячи рублей. Нам пришлось досчитать и увеличить расходы — это больше 400 млн рублей», — сказала Наталья Пудовкина.
Депутат также прокомментировала ситуацию с бюджетным дефицитом.
«Эта негативная тенденция связана и с внутренними проблемами, и в большей степени с взаимоотношениями с федеральным центром. Естественно, мы будем перекрывать свой дефицит заимствованиями. На 2018 год бюджетные кредиты не предусматриваются, только их реструктуризация. Мы все будем [покрывать] за счет банковских кредитов. Сегодня в расходах почти 3,5 млрд рублей на обслуживание государственного долга», — заключила депутат.