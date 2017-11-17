Более тысячи игрушечных iPhone не пропустила во Владивосток таможня
На детские телефоны без согласия корпорации Apple Inc. был нанесен ее товарный знак.
На детские телефоны без согласия корпорации Apple Inc. был нанесен ее товарный знак.
Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.
Игрушечные телефоны не пропустила на территорию РФ Владивостокская таможня за нарушение прав интеллектуальной собственности. Визуально задержанный товар имитировал iPhone, однако разрешения на использование товарного знака Apple Inc. у производителя не было, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
При проведении таможенного контроля владивостокскими таможенниками был выявлен товар, обладающий признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. На индивидуальной упаковке поступивших в адрес общества с ограниченной ответственностью детских игрушек — телефонов — имелась маркировка в виде надкусанного яблока и буквенного обозначения «iPhone 7/7P». В декларации на товар в количестве 1152 штук товарный знак «iPhone 7/7P» не был заявлен.
«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что единственным лицом, уполномоченным ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные товарными знаками в виде надкусанного яблока и буквенного обозначения “iPhone 7/7P”, является “Эппл Инк”. На запрос таможенного органа в компанию был получен ответ, что “Эппл Инк” не передавала обществу право использовать принадлежащие ей товарные знаки, в том числе и путем ввоза на территорию Российской Федерации маркированного ими товара», — сказано в сообщении
Отмечается, что указанный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого круга товаров, в том числе и к категории «игры, игрушки» и, по мнению компании, ввезенные обществом товары являются контрафактными.
Поскольку использование товарных знаков без согласия правообладателя незаконно и влечет ответственность в виде административного штрафа с конфискацией товаров, Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.