Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Москва отпускает Армению в Евросоюз
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
05:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Более тысячи игрушечных iPhone не пропустила во Владивосток таможня

На детские телефоны без согласия корпорации Apple Inc. был нанесен ее товарный знак.

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Игрушечные телефоны не пропустила на территорию РФ Владивостокская таможня за нарушение прав интеллектуальной собственности. Визуально задержанный товар имитировал iPhone, однако разрешения на использование товарного знака Apple Inc. у производителя не было, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу таможни.

При проведении таможенного контроля владивостокскими таможенниками был выявлен товар, обладающий признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. На индивидуальной упаковке поступивших в адрес общества с ограниченной ответственностью детских игрушек — телефонов — имелась маркировка в виде надкусанного яблока и буквенного обозначения «iPhone 7/7P». В декларации на товар в количестве 1152 штук товарный знак «iPhone 7/7P» не был заявлен.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что единственным лицом, уполномоченным ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные товарными знаками в виде надкусанного яблока и буквенного обозначения “iPhone 7/7P”, является “Эппл Инк”. На запрос таможенного органа в компанию был получен ответ, что “Эппл Инк” не передавала обществу право использовать принадлежащие ей товарные знаки, в том числе и путем ввоза на территорию Российской Федерации маркированного ими товара», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что указанный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого круга товаров, в том числе и к категории «игры, игрушки» и, по мнению компании, ввезенные обществом товары являются контрафактными.

Поскольку использование товарных знаков без согласия правообладателя незаконно и влечет ответственность в виде административного штрафа с конфискацией товаров, Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владивосток гостиничный век назад: ночевка на бильярдном столе и кусочек Парижа для дочери
Производством скотча, хранением продуктов и ремонтом спецтехники займутся резиденты СПВ
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Елена Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
РЖД возобновляют продажи билетов в плацкарт на 2018 год
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь