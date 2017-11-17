«КрасКом» проведет ночной ремонт сетей

Сегодня ночью «КрасКом» проведет ремонт сетей. На время работ ограничат движение транспортных средств.

Для обеспечения безопасности ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения в ночь с пятницы на субботу будут перекрыты крайняя правая и центральная полосы движения на Южном проезде в районе дома № 121 по ул. Красной Армии.

На период ремонта с 22:00 17 ноября до 8:00 18 ноября будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Киренского, 89, 89/6, 89к8, 87, 87а, 87б, 87/2, 87 стр. 3, 83, 73а; ул. Ладо Кецховели, 71, 71а, 71б, 67а, 69; ул. Спартаковцев, 47а; ул. Менжинского, 20; ул. Красной Армии, 121; ул. Волочаевская, 44; ул. Новая Заря, 1.