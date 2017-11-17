Швейцарский банк присвоил Казахстану статус бедной страны
Вместе с Казахстаном в эту группу вошли и другие бывшие республики СССР: Молдова, Украина, Беларусь, Кыргызстан.
Вместе с Казахстаном в эту группу вошли и другие бывшие республики СССР: Молдова, Украина, Беларусь, Кыргызстан.
К странам с показателем благосостояния населения менее пяти тысяч долларов на одного взрослого человека в год отнёс Казахстан швейцарский банк Credit Suisse, сообщается в докладе Global Wealth Report.
В список стран с низким благосостоянием также попали Молдова, Украина, Беларусь и Кыргызстан. В группе с благосостоянием в 25−100 тысяч долларов расположились Китай, Саудовская Аравия, Малайзия, Ливия, Перу и Чили.
В группе с благосостоянием более 100 тысяч долларов попали США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.
Как отмечают авторы доклада, благосостояние планеты росло быстрее, чем численность её населения.
При этом на 0,7% самых богатых людей (около 36 млн человек) приходится 128,7 трлн долларов, это 45,9% мирового богатства.
Общее число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн человек, примерно половина из которых проживает в США. За прошедший год в Великобритании стало на 34 тысячи меньше миллионеров, а в Японии — больше чем на 300 тысяч.
По прогнозу экспертов, в ближайшие пять лет мировое благосостояние продолжит расти примерно теми же темпами, в результате чего в 2022 году оно увеличится до 341 трлн долларов.