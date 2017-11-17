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07:15 (мск), источник: Informburo.kz

Швейцарский банк присвоил Казахстану статус бедной страны

Вместе с Казахстаном в эту группу вошли и другие бывшие республики СССР: Молдова, Украина, Беларусь, Кыргызстан.

Источник: Informburo.kz

К странам с показателем благосостояния населения менее пяти тысяч долларов на одного взрослого человека в год отнёс Казахстан швейцарский банк Credit Suisse, сообщается в докладе Global Wealth Report.

В список стран с низким благосостоянием также попали Молдова, Украина, Беларусь и Кыргызстан. В группе с благосостоянием в 25−100 тысяч долларов расположились Китай, Саудовская Аравия, Малайзия, Ливия, Перу и Чили.

В группе с благосостоянием более 100 тысяч долларов попали США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Как отмечают авторы доклада, благосостояние планеты росло быстрее, чем численность её населения. Из-за этого показатель среднего благосостояния на взрослую душу населения Земли также достиг рекордной отметки в 56,5 тысячи долларов.

При этом на 0,7% самых богатых людей (около 36 млн человек) приходится 128,7 трлн долларов, это 45,9% мирового богатства.

Общее число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн человек, примерно половина из которых проживает в США. За прошедший год в Великобритании стало на 34 тысячи меньше миллионеров, а в Японии — больше чем на 300 тысяч.

По прогнозу экспертов, в ближайшие пять лет мировое благосостояние продолжит расти примерно теми же темпами, в результате чего в 2022 году оно увеличится до 341 трлн долларов.

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