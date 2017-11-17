Омская область обеспечивает себя молоком с избытком

В последние годы в России отмечается снижение потребления молочной продукции. Так, по данным Центра изучения молочного рынка, в 2016 году средний показатель потребления молочной продукции в пересчете на молоко составил 160,42 кг на душу населения в год — это на 4,6% ниже 2015 года и на 7,4% ниже уровня 2013 года.

Как отметил директор Центра Михаил Мищенко, спрос на молочную продукцию падает из-за недоверия потребителя, которое частично спровоцировали СМИ и проверяющие структуры.

По его словам, потребитель боится обмана. Потребитель не стал меньше есть и пить, он переключился на другие продукты. Именно это является одной из ключевых проблем молочной отрасли.

Слова Михаила Мищенко подтвердила генеральный директор АО «Золотые луга» Евгения Чемеренко на пресс-конференции для СМИ, прошедшей в октябре 2017 года в Тюмени. Она добавила, что платежеспособный спрос падает не из-за снижения покупательской способности, а из-за не информирования.

Евгения Чемиренко:

— Пропаганда фальсификата пугает потребителя. При этом некоторые вещи попросту замалчиваются. У покупателя нет доступа, как к производству, так и к объективной информации. Поэтому он начинает сомневаться и не доверять.

Кроме того, во многих регионах не хватает сырья. Уровень потребности населения в молоке значительно выше переработанного молока. По данным Центра Изучения Молочного Рынка, в России одна корова кормит в среднем 32 человека, что говорит о дефиците сырого молока. На душу населения в год приходится всего 117 кг молока, это примерно 321 грамм или около стакана молока в сутки. Не так уж и много.

Дефицит молока наблюдается в соседних областях: Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской. А вот Омская область, по данным Центра, полностью обеспечивает себя молоком. В 2016 году потребность в молоке у жителей региона составляла 295 200 тонн, а объем переработанного молока — 355 300 тонн. И, несмотря на то, что поголовье коров стремительно сокращалось в последние годы, молочная отрасль в Омской области имеет достаточно хорошие показатели.

По данным Росстата, Омская область вошла в ТОП-30: регионов-лидеров в производстве молока в сельхозпредприятиях за девять месяцев 2017 года.

Она находится на 18 месте после Краснодарского края и Владимирской области с объемом производства в 264,6 тысяч тонн.

В 2016 году в регионе насчитывалось 189 СХП и 250 КФХ, занятых в производстве молока, и по сравнению с соседними областями в Омской области действует самое большое количество молокоперерабатывающих производств — 95 предприятий, включая частные сыроварни. При этом, в Новосибирской области такихпредприятий 68, в Свердловской — 53, в Тюменской — 23, а в Челябинской — 11.

По данным Омскстата, за 10 первых месяцев 2017 в Омской области производство молока увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено более высоким уровнем продуктивности коров. С января по октябрь омские хозяйства всех категорий произвели 548,6 тысяч тонн молока, из которых 291 тысяча тонн произведена в сельскохозяйственных организациях.

При избытке молока Омская область является его экспортером. Омское сырое молоко пользуется спросом у переработчиков. Например, тюменская компания АО «Золотые луга» закупает молочное сырье в нашем регионе у сельхозорганизаций (СХО), а также у крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Переработав сырое молоко, приобретенное в Омской области, компания АО «Золотые луга» поставляет готовую продукцию обратно.

Молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, сыр торговых марок «Золотые луга», «Живи ЗдорОво» и «Ситниковское» тюменского производства известны омичам не понаслышке. Их можно найти на прилавках магазинов рядом с домом.