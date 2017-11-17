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07:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рекреационно-туристический комплекс «Хороль» планируют построить в Приморье

Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», администрация Хорольского района и корейская компания K-energy подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились развивать энергетику муниципального образования. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта запланировано строительство рекреационно-туристического комплекса «Хороль», включающего гостиницу и парковую зону, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на АНО «Инвестиционное агентство Приморья».

Как сообщили в Инвестагентстве, меморандум подтверждает намерение сторон реализовать инвестиционный проект совместного многопрофильного предприятия, включающего в себя структуры по выращиванию и переработке женьшеня, сельскохозяйственного производства, производства биоорганических удобрений и развития социальной и туристической инфраструктуры на территории Хорольского района, а также развития энергетической инфраструктуры.

«Проект предполагает создание и последующую эксплуатацию электростанции на базе топливных элементов мощностью до 30 мегаватт. Сторонами также достигнуты договоренности о необходимости внедрения инновационной и экологической модели проекта для сокращения отходов, выбросов и других негативных воздействий на окружающую среду. В связи с этим будет проведена совместная работа по адаптации объекта к стандартам и процедурам, действующим на территории РФ», — обозначили специалисты.

Отмечено, что будет подготовлен подробный технический проект с элементами ноу-хау с точки зрения экологии.

Инвестиционное агентство сопроводит корейскую компанию в процессе получения статуса резидента территории опережающего развития. K-Energy, в свою очередь, обеспечит сотрудников, привлеченных к строительству и эксплуатации станции, социальной инфраструктурой, а также проведет их обучение.

В рамках инвестиционного проекта запланировано также строительство рекреационно-туристического комплекса «Хороль», включающего гостиницу и парковую зону.

«Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей. Строительство будет реализовано в три этапа до 2021 года», — подчеркнули в Инвестагентстве.

Справка: Инвестиционное агентство Приморского края создано в 2012 году и является сервисным центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных проектов с целью быстрого разрешения юридических и технических вопросов, по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Приморье. На сопровождении агентства в настоящее время находится около 150 проектов.

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