Рекреационно-туристический комплекс «Хороль» планируют построить в Приморье
Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей.
Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей.
Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.
АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», администрация Хорольского района и корейская компания
Как сообщили в Инвестагентстве, меморандум подтверждает намерение сторон реализовать инвестиционный проект совместного многопрофильного предприятия, включающего в себя структуры по выращиванию и переработке женьшеня, сельскохозяйственного производства, производства биоорганических удобрений и развития социальной и туристической инфраструктуры на территории Хорольского района, а также развития энергетической инфраструктуры.
«Проект предполагает создание и последующую эксплуатацию электростанции на базе топливных элементов мощностью до 30 мегаватт. Сторонами также достигнуты договоренности о необходимости внедрения инновационной и экологической модели проекта для сокращения отходов, выбросов и других негативных воздействий на окружающую среду. В связи с этим будет проведена совместная работа по адаптации объекта к стандартам и процедурам, действующим на территории РФ», — обозначили специалисты.
Отмечено, что будет подготовлен подробный технический проект с элементами
В рамках инвестиционного проекта запланировано также строительство
«Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей. Строительство будет реализовано в три этапа до 2021 года», — подчеркнули в Инвестагентстве.
Справка: Инвестиционное агентство Приморского края создано в 2012 году и является сервисным центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных проектов с целью быстрого разрешения юридических и технических вопросов, по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Приморье. На сопровождении агентства в настоящее время находится около 150 проектов.