Медикам Екатеринбурга на треть увеличили зарплату

Источник: УралИнформБюро

Зарплата медиков и фармацевтов Екатеринбурга выросла за год на 34% — до 41 500 рублей. Средний показатель по городу по итогам собственного исследования приводит портал «Avito Работа».

Сразу 4 города УрФО попали в ТОП-5 зарплатного рейтинга. Помимо уральской столицы в список вошли Тюмень (42 600 рублей), Сургут (41 900) и Пермь (41 100 рублей), передает «Уралинформбюро».

На первом месте — Москва (49 500 рублей). Минимальный уровень зарплат отмечен в Омске и Брянске — 17 800 и 18 000 рублей соответственно.

По темпам роста зарплаты лидируют Чебоксары (+70,9%) и Томск (+64,2%).

Стоит отметить, что в скором времени в России, по мнению экспертов, самыми востребованными профессиями станут как раз медицинские. Это связано с тем, что никакие технологии не смогут заменить человека в данной сфере. Задуматься же о смене рода деятельности стоит аграриями, представителям торговой и логистической отраслей. Их, как накануне отметили участники международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», роботы «подсидеть» вполне могут.