В Казахстане цены в ресторанах растут медленнее, чем в столовых

Владельцы ресторанов, кафе и столовых в РК стараются сдержать рост цен на фоне падения доходов населения, передаёт Ranking. За 10 месяцев 2017 года услуги общественного питания подорожали на 4,1% против роста на 5% за аналогичный период прошлого года.

В ресторанах цены растут медленнее, чем в столовых. Их услуги в 2017 году подорожали на 2,6%, тогда как меню более дешёвых пунктов общепита в октябре стало дороже на 4,9%, чем в начале года.

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Такая ситуация повторяется уже второй год. В 2014—2015 годах, напротив, цены в ресторанах росли быстрее, чем в столовых. Наиболее резко в этом году выросли цены на услуги общественного питания в Атырауской (на 10,6% за 10 месяцев), Восточно-Казахстанской (на 9,1%) и Алматинской областях (на 7,7%).

Практически не изменились цены в ресторанах, кафе и столовых Мангистауской (рост на 0,1%) и Карагандинской (0,6%) областях.

Рестораторы и владельцы столовых в Алматы за январь-октябрь увеличили цены на свои услуги всего на 1%, что для мегаполиса является довольно низким темпом роста. В 2016 году за аналогичный период цены в точках общественного питания города выросли сразу на 6,9%.

В столице питаться в ресторанах, кафе и столовых стало дороже на 3,4% по сравнению с уровнем на начало года. За аналогичный период 2016 года цены на услуги общественного питания в Астане увеличились более значительно — на 5,7%.

Предприниматели сдерживают рост цен в точках общественного питания, оценивая текущее состояние доходов своих клиентов. По предварительным данным, в январе-сентябре текущего года реальные доходы казахстанцев на 1,7% ниже уровня прошлого года (за аналогичный период). Падение покупательской способности населения продолжается второй год подряд.

По официальным данным, падение реальных доходов в этом году затронуло жителей 9 регионов из 16.