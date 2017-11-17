В Казахстане цены в ресторанах растут медленнее, чем в столовых
В ресторанах и столовых Алматы за
В ресторанах и столовых Алматы за
Владельцы ресторанов, кафе и столовых в РК стараются сдержать рост цен на фоне падения доходов населения, передаёт Ranking. За 10 месяцев 2017 года услуги общественного питания подорожали на 4,1% против роста на 5% за аналогичный период прошлого года.
В ресторанах цены растут медленнее, чем в столовых. Их услуги в 2017 году подорожали на 2,6%, тогда как меню более дешёвых пунктов общепита в октябре стало дороже на 4,9%, чем в начале года.
Такая ситуация повторяется уже второй год. В 2014—2015 годах, напротив, цены в ресторанах росли быстрее, чем в столовых. Наиболее резко в этом году выросли цены на услуги общественного питания в Атырауской (на 10,6% за 10 месяцев),
Практически не изменились цены в ресторанах, кафе и столовых Мангистауской (рост на 0,1%) и Карагандинской (0,6%) областях.
Рестораторы и владельцы столовых в Алматы за
В столице питаться в ресторанах, кафе и столовых стало дороже на 3,4% по сравнению с уровнем на начало года. За аналогичный период 2016 года цены на услуги общественного питания в Астане увеличились более значительно — на 5,7%.
Предприниматели сдерживают рост цен в точках общественного питания, оценивая текущее состояние доходов своих клиентов. По предварительным данным, в
По официальным данным, падение реальных доходов в этом году затронуло жителей 9 регионов из 16.
Аким Алматы Бауыржан Байбек заявил о том, что иностранец в алматинских ресторанах может поесть за 500 тенге. Informburo.kz удостоверился, что в Алматы поесть на 500 тенге можно, но при определённых условиях.