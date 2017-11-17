Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Десятки домов остались без тепла и горячей воды в центре Новосибирска

Отключения коснулись жилых домов, здания мэрии, Оперного театра, филармонии и театра «Дом актера», сообщается на муниципальном портале Новосибирска.

Десятки домов остались без тепла и горячей воды в центре Новосибирска, об этом сообщает муниципальный портал города.

Воду и отопление отключили в некоторых домах на улицах Серебренниковская, Максима Горького, Красный проспект, Щетинкина, Октябрьская и других.

Помимо жилых домов тепла и воды нет в здании мэрии, Оперном театре, филармонии и театре «Дом актера».

Источник: Вести - Новосибирск

Причиной отключений стал ремонт теплотрассы по улице Серебренниковской.

Подключить отопление и горячую воду обещают к 22:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сибирские спасатели помогут разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Ижевске
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
У Андрея Малахова родился первенец
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь