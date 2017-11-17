Десятки домов остались без тепла и горячей воды в центре Новосибирска
Отключения коснулись жилых домов, здания мэрии, Оперного театра, филармонии и театра «Дом актера», сообщается на муниципальном портале Новосибирска.
Отключения коснулись жилых домов, здания мэрии, Оперного театра, филармонии и театра «Дом актера», сообщается на муниципальном портале Новосибирска.
Десятки домов остались без тепла и горячей воды в центре Новосибирска, об этом сообщает муниципальный портал города.
Воду и отопление отключили в некоторых домах на улицах Серебренниковская, Максима Горького, Красный проспект, Щетинкина, Октябрьская и других.
Помимо жилых домов тепла и воды нет в здании мэрии, Оперном театре, филармонии и театре «Дом актера».
Причиной отключений стал ремонт теплотрассы по улице Серебренниковской.
Подключить отопление и горячую воду обещают к 22:00.