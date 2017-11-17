Десятки домов остались без тепла и горячей воды в центре Новосибирска, об этом сообщает муниципальный портал города.

Воду и отопление отключили в некоторых домах на улицах Серебренниковская, Максима Горького, Красный проспект, Щетинкина, Октябрьская и других.

Помимо жилых домов тепла и воды нет в здании мэрии, Оперном театре, филармонии и театре «Дом актера».

Источник: Вести - Новосибирск

Причиной отключений стал ремонт теплотрассы по улице Серебренниковской.