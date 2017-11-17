33 аварийных участка дорог отремонтировали в 2017-м

— На момент начала программы был 31 процент соответствия, сейчас 42,6 процента. Мы достигли этого результата путем ремонта 123-х километров дорог. В следующем году планируем добиться показателя 52,7 процента, запланировали отремонтировать 107 километров дорог, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Также в предстоящем году продолжат ликвидацию очагов аварийности. А эффективность уже модернизированных мест концентрации ДТП начнут проверять в ближайшее время с инспекторами ГИБДД. Помимо Новосибирска и прилегающих к нему выездов на федеральные и региональные трассы серьезный ремонт магистралей произвели в Бердске, Искитиме, Кольцово и городе Обь. В предстоящем году на дорожный фонд Новосибирской области заложено одиннадцать с половиной миллиардов рублей.