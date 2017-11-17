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07:33 (мск), источник: VN.ru

33 аварийных участка дорог отремонтировали в 2017-м

Сезон дорожных работ позади. В рамках действия программы «Безопасные и качественные дороги» в текущем году модернизировали 33 участка с очагами аварийности.

Положили новый асфальт и бордюрный камень, установили ограждения и системы фото- и видеофиксации.

— На момент начала программы был 31 процент соответствия, сейчас 42,6 процента. Мы достигли этого результата путем ремонта 123-х километров дорог. В следующем году планируем добиться показателя 52,7 процента, запланировали отремонтировать 107 километров дорог, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

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Также в предстоящем году продолжат ликвидацию очагов аварийности. А эффективность уже модернизированных мест концентрации ДТП начнут проверять в ближайшее время с инспекторами ГИБДД. Помимо Новосибирска и прилегающих к нему выездов на федеральные и региональные трассы серьезный ремонт магистралей произвели в Бердске, Искитиме, Кольцово и городе Обь. В предстоящем году на дорожный фонд Новосибирской области заложено одиннадцать с половиной миллиардов рублей.

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