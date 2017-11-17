Врачи, учителя и экономисты покидают Казахстан

Источник: Nur.kz

C января по сентябрь 2017 года Казахстан покинули более 28 тысяч человек. Аналитики отмечают, что увеличение оттока казахстанцев достиг антирекорда за последние 10 лет, передает Finprom.kz.

Особенно активно страну покидают представители технических специальностей, экономисты, педагоги и врачи.

За 9 месяцев в страну прибыло на постоянное место жительство, учебу или работу 11,9 тысячи человек.

При этом выехало из Казахстана по тем же причинам в 2,4 раза больше, или 28,2 тысячи человек.

Напомним, что с 2007 по 2011 годы картина была иной — в Казахстан больше прибывали, менее активно уезжали, сальдо внешней миграции было положительным.

Сильный отток идет по наиболее мобильным группам — профессионалам технических, экономических, педагогических и медицинских специальностей.