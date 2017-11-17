Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Боярский высказался про Дюжева и его словах о зрителях и "туфте"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
07:32 (мск), источник: Nur.kz

Врачи, учителя и экономисты покидают Казахстан

Аналитики отмечают, что увеличение оттока казахстанцев достиг антирекорда за последние 10 лет.

Источник: Nur.kz

C января по сентябрь 2017 года Казахстан покинули более 28 тысяч человек. Аналитики отмечают, что увеличение оттока казахстанцев достиг антирекорда за последние 10 лет, передает Finprom.kz.

Особенно активно страну покидают представители технических специальностей, экономисты, педагоги и врачи.

За 9 месяцев в страну прибыло на постоянное место жительство, учебу или работу 11,9 тысячи человек.

При этом выехало из Казахстана по тем же причинам в 2,4 раза больше, или 28,2 тысячи человек.

Напомним, что с 2007 по 2011 годы картина была иной — в Казахстан больше прибывали, менее активно уезжали, сальдо внешней миграции было положительным.

Сильный отток идет по наиболее мобильным группам — профессионалам технических, экономических, педагогических и медицинских специальностей.

Официально, основная численность покидающих страну делает выбор в пользу стран СНГ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мисс Астана-2017» стала 21-летняя Нурсулу Бегжанова (фото)
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
У Андрея Малахова родился первенец
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь