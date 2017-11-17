Долг по зарплате в Приморье вырос за месяц на 1,5%

Самые высокие показатели задолженности у Дальневосточного федерального округа — более 1,114 миллиарда рублей. Из которых 447,4 миллиона рублей — у Приморского края. За месяц задолженность по зарплате в регионе выросла на 1,5%, и Приморье по-прежнему лидирует в этом рейтинге. На втором месте Хабаровский край, где долг по отношению к 1 октября увеличился на 27,3% и составил 391,4 миллиона рублей.