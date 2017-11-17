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07:40 (мск), источник: Вести Приморье

Долг по зарплате в Приморье вырос за месяц на 1,5%

Задолженность по зарплате в Приморье на 1 ноября составила 447,4 млн рублей. Регион по-прежнему возглавляет список должников.

Задолженность по зарплате в Приморском крае на 1 ноября составила 447,4 миллиона рублей. Регион по-прежнему возглавляет список должников, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Росстат.

Самые высокие показатели задолженности у Дальневосточного федерального округа — более 1,114 миллиарда рублей. Из которых 447,4 миллиона рублей — у Приморского края. За месяц задолженность по зарплате в регионе выросла на 1,5%, и Приморье по-прежнему лидирует в этом рейтинге. На втором месте Хабаровский край, где долг по отношению к 1 октября увеличился на 27,3% и составил 391,4 миллиона рублей.

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