Долг по зарплате в Приморье вырос за месяц на 1,5%
Задолженность по зарплате в Приморье на 1 ноября составила 447,4 млн рублей. Регион
Задолженность по зарплате в Приморье на 1 ноября составила 447,4 млн рублей. Регион
Задолженность по зарплате в Приморском крае на 1 ноября составила 447,4 миллиона рублей. Регион
Самые высокие показатели задолженности у Дальневосточного федерального округа — более 1,114 миллиарда рублей. Из которых 447,4 миллиона рублей — у Приморского края. За месяц задолженность по зарплате в регионе выросла на 1,5%, и Приморье