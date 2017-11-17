В Омской области сняли введенный из-за африканской чумы свиней режим ЧС

«Решением главы региона Александра Буркова снята чрезвычайная ситуация, связанная с распространением африканской чумы свиней в Омской области. Сейчас готовятся документы для проведения компенсационных выплат гражданам за отчужденное поголовье в последнем очаге — деревне Миролюбовка Москаленского района, — которые будут предоставлены в первых числах декабря», — говорится в сообщении.

На селекторном совещании регионального минсельхозпрода его глава Максим Чекусов предупредил глав муниципальных районов и руководителей сельхозуправлений, что проверки состояния хозяйств, торговых точек, свиноводческих комплексов и убойных пунктов будут продолжены.

«Сейчас ветеринарные службы проводят скрининговые исследования состояния животных на территориях второй угрожаемой зоны по АЧС. В эпизоотических очагах и приближенных к ним населенных пунктах первой угрожаемой зоны целый год после снятия карантина нельзя содержать свиней. Тем не менее, уже выявлены факты несанкционированного завоза нового поголовья, что чревато новыми вспышками АЧС», — сообщили в ведомстве.

Всего за период вспышки АЧС в области были уничтожены более 20 тысяч свиней. За отчужденное поголовье пострадавшим выплачивают компенсации из резервного фонда правительства Омской области. Выплачены уже более 130 миллионов рублей.