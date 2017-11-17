Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
ПФР ответил на слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров
Какая одежда опасна для здоровья
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16Обрушение жилого дома в Ижевске
07:41 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области сняли введенный из-за африканской чумы свиней режим ЧС

НОВОСИБИРСК, 17 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Омской области подписал указ о снятии в регионе режима чрезвычайной ситуации, введенного летом из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает минсельхозпрод региона.

«Решением главы региона Александра Буркова снята чрезвычайная ситуация, связанная с распространением африканской чумы свиней в Омской области. Сейчас готовятся документы для проведения компенсационных выплат гражданам за отчужденное поголовье в последнем очаге — деревне Миролюбовка Москаленского района, — которые будут предоставлены в первых числах декабря», — говорится в сообщении.

На селекторном совещании регионального минсельхозпрода его глава Максим Чекусов предупредил глав муниципальных районов и руководителей сельхозуправлений, что проверки состояния хозяйств, торговых точек, свиноводческих комплексов и убойных пунктов будут продолжены.

«Сейчас ветеринарные службы проводят скрининговые исследования состояния животных на территориях второй угрожаемой зоны по АЧС. В эпизоотических очагах и приближенных к ним населенных пунктах первой угрожаемой зоны целый год после снятия карантина нельзя содержать свиней. Тем не менее, уже выявлены факты несанкционированного завоза нового поголовья, что чревато новыми вспышками АЧС», — сообщили в ведомстве.

Всего за период вспышки АЧС в области были уничтожены более 20 тысяч свиней. За отчужденное поголовье пострадавшим выплачивают компенсации из резервного фонда правительства Омской области. Выплачены уже более 130 миллионов рублей.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омской области сняли введенный из-за африканской чумы свиней режим ЧС
Илья Ю., июль 2003, Омская область
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
У Андрея Малахова родился первенец
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь