Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года.

Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тысяч долларов.