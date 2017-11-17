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08:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Работа над автомобилем велась два года. Самая дорогая часть машины — его батарея. Стоимость аккумулятора для фуры, которая может совершать рейсы через всю страну, оценивается примерно в 100 тысяч долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трансляция шла на официальном сайте компании.

Основатель компании Илон Маск, анонсируя презентацию, пообещал, что грузовик «взорвет мозг».

Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года.

Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тысяч долларов.

При этом, указывает Bloomberg, большие вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о затратах на бензин, а также зарплатах водителей: Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

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