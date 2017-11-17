Из Красноярского края в Монголию экспортировали почти 10 тонн мороженого
Сибирское лакомство пользуется большим спросом в Восточной Азии.
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Сибирское лакомство пользуется большим спросом в Восточной Азии.
Из Красноярского края в Монголию отправили почти 10 тонн мороженого, сообщает краевой Россельхознадзор.
Инспекторы пограничного ветеринарного контроля проверили партию мороженого «Славица», общим весом 9677 кг.
В ходе осмотра груза нарушений не было выявлено, продукция соответствует всем стандартам. Холодное лакомство успешно отправлено в Монголию, где оно пользуется большим спросом у покупателей.