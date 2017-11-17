Всем статьям по серьгам. Бюджет Приангарья на 2018 год разделят по-новому

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Как всегда, в середине ноября стало известно, на какую сумму Иркутская область может рассчитывать в 2018 году. 10 числа депутаты Заксобрания в первом чтении приняли бюджет региона.

Документ хоть и называли адекватным запросам жителей области и социально-экономической обстановке, которую прогнозируют на следующий год, но вопросы к тому, как предлагают распределить 126 миллиардов, всё-таки остались. Корреспондент «АиФ в ВС» разбирался, на что пойдут народные рубли в 2018-м и кто по итогам первого чтения почувствовал себя обделённым.

Бюджетная «уравниловка».

На публичных слушаниях, которые предшествуют чтению документа в парламенте, своё негодование выразила одна из самых северных территорий области. Председатель Думы Бодайбо и района Елизавета Бодяло заявила, что, судя по проекту бюджета, резко выросла сумма, которую муниципалитет должен доплачивать за доставку топлива в свою территорию, как известно, неблизкую. ГСМ на север завозят по воде, а это дорого.

«Если в этом году мы должны были софинансировать 2% — это чуть меньше миллиона рублей, то в следующем году обязаны компенсировать почти половину — 25,5 млн руб. Причём я понимаю, что процент изменился у всего Севера, но при этом Мамско-Чуйский район должен будет добавить всего 3%, Киренский — 5%, Катангский (а это одна широта с нами) — 25%, а Бодайбо почти 50%! Это достаточно несправедливо, 25 миллионов для бюджета, который мы планировали на три года, не самая маленькая сумма», — возмутилась председатель Думы.

На что получила ответ, что географическая широта при распределении денег вообще никакой роли не играет, просто «золотое» Бодайбо зарабатывает гораздо больше всех своих соседей вместе взятых. Это, кстати, в бюджетном кодексе — новинка. Теперь помощь из вышестоящей казны будут распределять так: сначала — «бедным», потом — «богатым». Представители регионального минфина посетовали, что Иркутская область сама оказалась заложником нового подхода. Если в этом году наш регион получил 8,1 млрд руб. нецелевой помощи из федерального бюджета, то в следующем пока может рассчитывать только на 5,8 млрд руб., а в 2019-м и 2020-м — и вовсе на 3,7 и 2,5 млрд руб. соответственно. Если верить минфину, это всё оттого, что у Приангарья растут свои доходы.

А вот представители Усть-Илимска пожаловались, что их собственных доходов не хватает на капитальный ремонт социальных учреждений. Заместитель мэра города по экономике и финансам Александр Хворостинин рассказал, что в Усть-Илимске 50 зданий бюджетных организаций и нужно ремонтировать хотя бы по одному в год, чтобы аварии не накрыли город разом.

«Приведу две цифры:8 млрд руб., все наши собственные доходы не превышают 700 млн руб. И мы не можем 10% отвлечь на починку одного объекта. Но если их не ремонтировать сейчас вообще, то условно через 20 лет нужно будет ремонтировать все и разом. Усть-Илимск строился с 1973 по 1980 год, то есть все здания построены, грубо говоря, за пятилетку и за пять лет все могут “выйти из строя”», — предупредил заммэра.

Максимальный «минимум».

Вопросы, касающиеся образования, во время общественного рассмотрения бюджета звучали чаще всего. Так, председатель Иркутской областной организации профсоюза работников образования Валентина Федосеева отметила, что в 2015 году завершилась программа, с помощью которой педагоги могли получить доступное жильё.

«И это при том, что у нас в регионе и так большие проблемы с привлечением молодых учителей», — заявила профсоюзный лидер, уточнив, не собираются ли власти реанимировать данную программу.

Но власти решили, что есть вариант получше:8 млрд руб., чтобы компенсировать работникам бюджетной сферы, в том числе педагогам, половину первоначального взноса по ипотеке. Общественники эту инициативу оценили, хотя заметили, что сумма явно маловата.

Помимо компенсации за жилищный кредит у бюджета в 2018 году появится ещё несколько новых социальных обязательств: к примеру, выплата в 2 тыс.8 млрд руб., которую ежегодно будут получать «дети войны». Кроме того, на 4% собираются проиндексировать пособия, получаемые ветеранами труда, инвалидами, реабилитированными лицами, тружениками тыла, неработающими пенсионерами. Также на 4% увеличат зарплату бюджетников, не попавших в майские указы президента и чью оплату труда не увеличивали с января 2014 года. В основном — это технический персонал. По подсчётам регионального минтруда, только из областной казны на такое повышение пойдёт почти 235 млн руб.

Пожалуй, сама ожидаемая мера: 1 января вступит в силу региональное соглашение, согласно которому минимальный размер оплаты труда будет полностью приравнен к величине прожиточного минимума, установленного в четвёртом квартале нынешнего года. Как сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, с нового года на севере области МРОТ составит 13,623 тыс.8 млрд руб., в южных районах — 10,574 тыс. руб. И это с учётом того, что уже сейчас минимальная зарплата на севере области на 62% превышает федеральный минимум, на юге — на 20%. По данным минтруда, повышение коснётся почти 43 тыс. жителей Приангарья. Его цена в региональном бюджете — 232 млн руб. Как уточнила Воронцова, ещё на 142 миллиона придётся «раскошелиться» муниципалитетам. Правда, цифры министерства разошлись с данными региональной КСП, их будут уточнять. Возможно, неразбериха связана с тем, что повышение не прописано в бюджете отдельной строкой, а проходит по разным программам.

Между тем, если верить коллективному обращению, которое поступило в областной парламент от сотрудников технического персонала одного из областных учреждений, люди уже заплатили за новую норму: им урезали зарплату в среднем на 3 тыс.8 млрд руб., объяснив, что таков итог регионального соглашения. Почему сотрудникам «уронили» оплату труда, вместо того чтобы поднять, сейчас разбираются.

Комментарий.

Вице-спикер ЗС, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова:

«По итогам первого чтения есть много замечаний по финансированию государственных программ. Мы уже запланировали более 20 совещаний, где обязательно обсудим тему субвенций на образование, которое вызывает вопросы муниципалитетов. Посмотрим, достаточно ли ресурсов на увеличение зарплаты вспомогательному техперсоналу, не вошедшему в указы президента, обсудим отдельные госпрограммы, в том числе по охране окружающей среды, молодёжной политике (она, на наш взгляд, не выдерживает никакой критики), достаточность средств на перелёты в Тофаларию и другие вопросы».

Мнение власти.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова:

«На следующие три года мы сохранили программный принцип формирования бюджета. Будем работать по 19 государственным программам (по ним распределены 99% всех расходов), среди них две новые — «Формирование комфортной городской среды» (она необходима, чтобы получить софинансирование из федерального центра по приоритетному проекту), а также «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами». Около 70% всех расходов в 2018 году пойдут на социальную сферу. Более 12 млрд руб. планируем выделить в виде бюджетных инвестиций. В первую очередь их направят на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры, коммунального и дорожного хозяйств. Помимо этого, 1,8 млрд руб. предусмотрены на капремонт объектов социальной сферы, находящихся в областной и муниципальной собственности. На проект «Народные инициативы» в следующем году предлагаем выделить 650 млн руб. — на 150 млн больше, чем в действующем бюджете.