Алмазный технопарк может появиться во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Алмазный технопарк, представляющий собой единую площадку для переработки, хранения и сбыта алмазов и других драгоценных камней, а также ювелирных изделий с ними нужно построить в Приморье. По мнению главы Центра алмазных технологий и геммологии московского колледжа предпринимательства № 11 Алексея Панкратова, создание такого центра во Владивостоке позволило бы полноценно развивать алмазодобывающую отрасль на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Минвостокразвития.

Появление режима Свободного порта Владивосток придало новый импульс развитию алмазогранильной отрасли России. Преференции СПВ сделали выгодным размещение алмазообрабатывающих производств на Дальнем Востоке и привлекают крупнейших мировых игроков. Алексей Панкратов подтверждает, что режим Свободного порта привлекателен для представителей алмазодобывающей отрасли, прежде всего, набором льгот.

«Так как цены на рынке алмазного сырья и готовой продукции фиксируются биржами, экономия на издержках увеличивает реальные доходы компаний. Режим Свободного порта Владивосток предоставляет уникальный набор преференций для бизнеса. Это стало серьезным стимулом для развития российской алмазогранильной отрасли, которая в последние годы чувствовала себя неважно.

Новый статус Владивостока позволяет отобрать маржу, которую извлекают на мировых биржах от продажи наших ресурсов, оставлять в стране максимальную добавочную стоимость от обработки алмазов. Плюс уникальное месторасположение Владивостока, в центре самой динамичной экономики мира. Вокруг находится рынок емкость 6,6 триллионов долларов и проживает большая часть населения планеты. Таким образом, СПВ — это не только выгодная, но и удобная площадка для мировых инвесторов, — говорит Панкратов.

Первым преимущества нового режима оценила индийская корпорация KGK, ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, открыв во Владивостоке фабрику по огранке алмазов. Специалист отмечает, что за KGK в регион вскоре придут и другие:

«Режим СПВ привлечет на Дальний Восток крупнейших мировых игроков. Так, недавно стало известно, что компания М. Siresh уже подбирает площадку в Приморье под размещение нового производства по огранке алмазов. При этом важно, что Свободный порт Владивосток делает выгодной деятельность не только лидеров рынка, но и малых и средних отраслевых компаний, и будет способствовать развитию этого сегмента экономики в алмазном бизнесе. Следовательно, высокая конкурентность рынка обеспечит интенсивное развитие отрасли в дальневосточном регионе».

В таком случае во главу угла встает немаловажный кадровый вопрос — ведь на Дальнем Востоке никогда не готовили огранщиков алмазов. Единственная в России организация, которая готовит специалистов подобного профиля, как раз Центр алмазных технологий и геммологии московского колледжа предпринимательства № 11.

Алексей Панкратов напомнил, что недавно колледж и Агентство по развитию человеческого капитала подписали соглашение по подготовке специалистов для алмазной отрасли на ДВ.

«Ежегодно наш Центр выпускает 75 квалифицированных специалистов. Однако с развитием алмазообрабатывающей отрасли в дальневосточном регионе речь идет совершенно о других объемах кадров. Уже сейчас «КГК ДВ» нужны 250 огранщиков, а в перспективе — до 500. Специалисты по огранке бриллиантов требуются компании «Алроса», Гохрану, кроме того, на рынок Дальнего Востока планирует выйти второй иностранный инвестор.

Такие объемы требуют другого подхода к организации образовательного процесса. И мы с Агентством, заключив соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для алмазной отрасли ДФО, прорабатываем несколько модельных решений.

Первый — краткосрочные программы обучения на базе Центра алмазных технологий и геммологии в Москве. Минимальная подготовка узкого специалиста займет 10 месяцев. Параллельно нужно прорабатывать второй вариант — организацию отдельного образовательного блока на базе любого учебного заведения во Владивостоке, колледжа или вуза. Здесь важно, какой материально-технической базой для учебного процесса обладает организация, — считает он.

В то же время Панкратов отмечает, что для эффективной организации процесса необходимы более комплексные решения, такие как создание алмазного технопарка на месте:

Учебный центр по огранке бриллиантов откроется в Приморье.

«Для полноценного развития алмазодобывающей отрасли на Дальнем Востоке важно обеспечить не только процесс подготовки кадров, но и синергию учебного, производственного и бизнес-процессов. Создать в Свободном порту Владивосток единую площадку для переработки, хранения и сбыта алмазов и других драгоценных камней, и ювелирных изделий с ними, так называемый Алмазный Технопарк.

Это может быть как специально построенный центр, так и бизнес-площадка на базе существующих мощностей. Яркий пример — бывший завод «Кристалл» в Москве, сегодня «Алмазный мир», единственный в России комплекс, обладающий всей необходимой инфраструктурой для осуществления полного цикла по приемке, оценке и огранке алмазов, изготовления ювелирных изделий, хранения ценностей и доставке их в любую точку мира.

В Приморье это может быть площадка старого аэропорта, Терминал Экспо, обладающая необходимой инфраструктурой и удачным месторасположением. Недаром ее рассматривает новый инвестор, М. Siresh, под размещение своего производства. Либо площадка технико-внедренческого парка «Технопарк Русский», созданная на базе ДВФУ совместно с Фондом «Сколково».

Алмазный Технопарк позволит консолидировать бизнес на одной площадке, упростив и оптимизировав для него операции по обработке, хранению, транспортировке, страховке и торговле. Это отличное решение, способное привлечь новых инвесторов и партнеров в Приморье. Кроме того, создание образовательного центра на базе такой площадки имеет безусловный плюс — возможность дуального обучения, прохождения практики студентами на реальном производстве.

При этом Алмазный Технопарк в Приморье сможет готовить специалистов не только для ювелирной отрасли. В перспективе в регионе есть все предпосылки для организации обучения по специальности обработки синтетических алмазов. Этот материал широко используется в медицине, обрабатывающей, химической, военной и аэрокосмической промышленности, точном машиностроении. И точно будет востребован на дальневосточных производствах.

Например, в судостроении, которое сегодня активно развивается на Дальнем Востоке. Алмазы славятся своей уникальной твердостью, идеальная чистота кристаллов гарантирует высокую производительность, износостойкость и низкий коэффициент трения инструментов с алмазным напылением, даже в виде тонкого слоя. Применение прочного алмазного материала экономически и стратегически более выгодно и эффективно. Таким образом, развитие этого направления позволит завести в регион еще один наукоемкий и высокотехнологичный кластер.