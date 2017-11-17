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08:26 (мск), источник: Восток Медиа

Иностранным туристам в Хабаровском крае станет безопаснее

Власти региона призывают правоохранителей обратить внимание на эту отрасль.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае правоохранительные органы совместно с региональным управлением по туризму проанализируют преступления, которые совершают иностранные граждане, а также посягательства против представителей зарубежья. Об этом, в частности, шла речь в региональном правительстве на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Её председатель Сергей Кирилюк попросил участников обратить отдельное внимание на обеспечение безопасности гостей из-за рубежа в условиях развивающегося в крае туризма.

«В текущем году иностранными гражданами совершено 132 преступления. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8 процента. Почти половина из этого — преступления имущественного характера. Основной массив всех преступлений совершён выходцами из стран СНГ. В отношении иностранных граждан совершено 116 преступлений, при этом 75% всех преступлений совершены в отношении выходцев из стран СНГ», — озвучил данные статистики заместитель начальника полиции по организации охраны общественного порядка управления МВД России по краю Олег Бородин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что в этом году приток из-за рубежа увеличился на 10 процентов — до 64 тысяч человек. Как правило, представители стран СНГ приезжают в регион на заработки. В то же время учебные заведения края на протяжении последних лет являются привлекательными для зарубежных студентов. В этом году в вузах края обучаются свыше полутора тысяч иностранцев, подавляющее большинство — по очной форме. Из этого числа 46% студентов выбрали Тихоокеанский государственный университет, ещё по 16% у Дальневосточного университета путей сообщения и Комсомольского-на-Амуре технического государственного университета. Весомую долю иностранного потока составляют туристы.

«У нас на 5,5 процента увеличилось количество преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан. Нужен анализ, в отношении каких именно иностранцев. Либо это туристы, либо учащиеся, либо это рабочие. Нужно знать составы этих преступлений. Почему? Потому что в крае в пять раз выросло число граждан, которые приехали к нам из-за рубежа, расцветает туризм, а это хорошая статья бюджета. Нам надо удержать это и не допустить роста преступлений в отношении иностранных граждан. Чтобы не отпугнуть туристов», — отметил начальник главного управления по вопросам безопасности правительства Хабаровского края Сергей Кирилюк.

Он призвал представителей правоохранительных органов проработать этот анализ совместно с краевым управлением по туризму. Как уточнил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю Александр Кудрин, на сегодняшний день в исправительных учреждениях региона содержатся 50 граждан Азербайджана, 36 — Таджикистана, 66 — Узбекистана и 28 — Украины, а также единицы представителей других государств.

В большинстве своём иностранцы получили сроки за различные насильственные преступления. Так, за убийства в колониях отбывают наказание 55 человек, за умышленное причинение вреда здоровью — 24, за изнасилования — 18, за насильственные действия сексуального характера — 16. Имущественные преступления тоже пополняют статистику — сроки получи 19 воров и 50 разбойников. За незаконное хранение наркотиков суд приговорил 69 человек, за незаконное пересечение границы отправил за решётку ещё 12.

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