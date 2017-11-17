Иностранным туристам в Хабаровском крае станет безопаснее
Власти региона призывают правоохранителей обратить внимание на эту отрасль.
Власти региона призывают правоохранителей обратить внимание на эту отрасль.
В Хабаровском крае правоохранительные органы совместно с региональным управлением по туризму проанализируют преступления, которые совершают иностранные граждане, а также посягательства против представителей зарубежья. Об этом, в частности, шла речь в региональном правительстве на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Её председатель Сергей Кирилюк попросил участников обратить отдельное внимание на обеспечение безопасности гостей
«В текущем году иностранными гражданами совершено 132 преступления. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8 процента. Почти половина из этого — преступления имущественного характера. Основной массив всех преступлений совершён выходцами из стран СНГ. В отношении иностранных граждан совершено 116 преступлений, при этом 75% всех преступлений совершены в отношении выходцев из стран СНГ», — озвучил данные статистики заместитель начальника полиции по организации охраны общественного порядка управления МВД России по краю Олег Бородин.
«У нас на 5,5 процента увеличилось количество преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан. Нужен анализ, в отношении каких именно иностранцев. Либо это туристы, либо учащиеся, либо это рабочие. Нужно знать составы этих преступлений. Почему? Потому что в крае в пять раз выросло число граждан, которые приехали к нам
Он призвал представителей правоохранительных органов проработать этот анализ совместно с краевым управлением по туризму. Как уточнил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю Александр Кудрин, на сегодняшний день в исправительных учреждениях региона содержатся 50 граждан Азербайджана, 36 — Таджикистана, 66 — Узбекистана и 28 — Украины, а также единицы представителей других государств.
В большинстве своём иностранцы получили сроки за различные насильственные преступления. Так, за убийства в колониях отбывают наказание 55 человек, за умышленное причинение вреда здоровью — 24, за изнасилования — 18, за насильственные действия сексуального характера — 16. Имущественные преступления тоже пополняют статистику — сроки получи 19 воров и 50 разбойников. За незаконное хранение наркотиков суд приговорил 69 человек, за незаконное пересечение границы отправил за решётку ещё 12.