Некачественную дорогу в Ростове подрядчик переделает за свой счет

«Подрядная организация, выполнявшая ремонт на данном участке, обязуется за свои собственные средства переделать работы в течение текущей недели», — отметили в департаменте автодорог и организации дорожного движения Ростова.

Напомним, в октябре в сети появилось видео, как дорожники укладывают асфальт на улице 339-й Стрелковой дивизии в дождь. Согласно технологии, асфальтобетонная смесь распределяется на сухую поверхность — что было выполнено подрядной организацией. Дождь начался во время производства работ по уплотнению смеси. Тогда говорилось, что по итогам испытаний с отбором проб с данного участка будет принято решение о принятие объекта и оплате работ.