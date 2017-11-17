Некачественную дорогу в Ростове подрядчик переделает за свой счет
Подрядчик, который укладывал асфальт на улице 339-й Стрелковой дивизии на пересечении с улицей Зорге, переделает дорожное покрытие за собственный счет. Об этом сообщает
Подрядчик, который укладывал асфальт на улице 339-й Стрелковой дивизии на пересечении с улицей Зорге, переделает дорожное покрытие за собственный счет. Об этом сообщает
Асфальт не прошел испытания экспертов лаборатории ФКУ Упрдор «Азов».
«Подрядная организация, выполнявшая ремонт на данном участке, обязуется за свои собственные средства переделать работы в течение текущей недели», — отметили в департаменте автодорог и организации дорожного движения Ростова.
Напомним, в октябре в сети появилось видео, как дорожники укладывают асфальт на улице 339-й Стрелковой дивизии в дождь. Согласно технологии, асфальтобетонная смесь распределяется на сухую поверхность — что было выполнено подрядной организацией. Дождь начался во время производства работ по уплотнению смеси. Тогда говорилось, что по итогам испытаний с отбором проб с данного участка будет принято решение о принятие объекта и оплате работ.
Отметим, что в текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано более 1,5 млн кв. м дорог.