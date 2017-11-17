Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин отказывается от умирающего отца
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Forbes выяснил, кому из звезд моложе 30 платят больше всего
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
«Жду момента поменять подгузник»: Малахов впервые стал папой
Депутат Украины призвал к диверсиям в Белоруссии
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13Густой смог окутал Дели
12:19 (мск), источник: Деловое сообщество

Некачественную дорогу в Ростове подрядчик переделает за свой счет

Подрядчик, который укладывал асфальт на улице 339-й Стрелковой дивизии на пересечении с улицей Зорге, переделает дорожное покрытие за собственный счет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Асфальт не прошел испытания экспертов лаборатории ФКУ Упрдор «Азов».

«Подрядная организация, выполнявшая ремонт на данном участке, обязуется за свои собственные средства переделать работы в течение текущей недели», — отметили в департаменте автодорог и организации дорожного движения Ростова.

Напомним, в октябре в сети появилось видео, как дорожники укладывают асфальт на улице 339-й Стрелковой дивизии в дождь. Согласно технологии, асфальтобетонная смесь распределяется на сухую поверхность — что было выполнено подрядной организацией. Дождь начался во время производства работ по уплотнению смеси. Тогда говорилось, что по итогам испытаний с отбором проб с данного участка будет принято решение о принятие объекта и оплате работ.

Отметим, что в текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано более 1,5 млн кв. м дорог.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ростов стал первым городом в России с интеллектуальной системой транспортно
Троллейбусными перевозками в Ростове теперь займется муниципальная компания
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
Санкт-Петербург накрыла новая волна эвакуаций
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь