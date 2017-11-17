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09:05 (мск), источник: Новости Перми

Прикамские школы будут строить по новым типовым проектам

Накануне на заседании Правительства Пермского края Первый заместитель председателя Правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин представил программу строительства школ в Пермском крае до 2022 года.

В ближайшие пять лет в Пермском крае запланировано строительство 27 школ на 15 тыс. мест. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 8,3 млрд рублей, 56% от этой суммы — из краевого бюджета. В этом году будет завершено строительство школы во Фролах на 1 225 мест, в стадии возведения десять школ в Перми, Красновишерске, Березовке, Кочево, Березниках, в Пермском и Верещагинском районах.

Еще 16 учебных заведений будут построены по типовым проектам. Министерством строительства совместно с Министерством образования и науки Пермского края были проанализированы проекты требуемых школ.
«В настоящий момент можно определить пять групп проектов, которые ранжируются в зависимости от количества учеников в классе и необходимого количества классов», — рассказал министр строительства Михаил Сюткин. Также он отметил, что разработанные проекты отличаются от прежних повышенной эффективностью и высоким процентом полезной площади.

Из 16 школ три будут рассчитаны на 1100 — 1375 мест, четыре — на 825 — 925 мест, три — на 220 -330 мест, две — на 135 -162 мест и еще четыре — на 54 — 70 мест.

Разработанные типовые проекты будут согласованы с региональным Советом по делам инвалидов, чтобы учесть интересы маломобильных групп граждан. Утвержденные проекты школ появятся на интерактивном портале «Управляем вместе».

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