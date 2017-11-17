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12:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Первый ветропарк на Дону начнут строить в 2018 году

В Азовском районе уже в 2018 году планируют построить ветропарк. Об этом сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев обсудил реализацию этого проекта с генеральным директором «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

Ветропарк хотят построить на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» общей площадью 133 гектара. Проектная мощность — более 90 МВт. Такой ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса в атмосферу более 99 тысяч тонн углекислого газа.

Карло Палашано Вилламанья подчеркнул, что в настоящий момент ветроэнергетика для его компании — одно из приоритетных направлений развития. В дальнейшем «Энел Россия» планирует рассмотреть возможность строительства ветропарков в других районах Ростовской области. Речь идёт в первую очередь о территории опережающего социально-экономического развития «Гуково».

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