Первый ветропарк на Дону начнут строить в 2018 году
В Азовском районе уже в 2018 году планируют построить ветропарк. Об этом сообщили в правительстве региона.
В Азовском районе уже в 2018 году планируют построить ветропарк. Об этом сообщили в правительстве региона.
Губернатор Василий Голубев обсудил реализацию этого проекта с генеральным директором «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.
Ветропарк хотят построить на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» общей площадью 133 гектара. Проектная мощность — более 90 МВт. Такой ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса в атмосферу более 99 тысяч тонн углекислого газа.
Карло Палашано Вилламанья подчеркнул, что в настоящий момент ветроэнергетика для его компании — одно из приоритетных направлений развития. В дальнейшем «Энел Россия» планирует рассмотреть возможность строительства ветропарков в других районах Ростовской области. Речь идёт в первую очередь о территории опережающего