Первый ветропарк на Дону начнут строить в 2018 году

Ветропарк хотят построить на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» общей площадью 133 гектара. Проектная мощность — более 90 МВт. Такой ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса в атмосферу более 99 тысяч тонн углекислого газа.