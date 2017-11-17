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12:16 (мск), источник: Деловое сообщество

Троллейбусными перевозками в Ростове теперь займется муниципальная компания

Начиная с сегодняшнего дня, 17 ноября, троллейбусными перевозками в Ростове занимается МУП «Ростовская транспортная компания» (РТК). Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Таким образом, впервые за 15 лет данный вид перевозок в городе будет обслуживать муниципальный перевозчик. Помимо этого МУП «РТК» теперь отвечает за работу маршрутных такси № 23-МТ и № 25-МТ «ГПЗ-10 — Темерник», а также № 44-МТ «ГПЗ-10 — ТЦ Меркурий».

С осени 2002 г. троллейбусные маршруты в городе (за исключением маршрута № 6) обслуживало ООО «РТК РусЭлТранс». Компанией напополам владеют МУП «РТК» и ООО «Русский электрический транспорт», зарегистрированное в Москве. На тот момент учредителями последнего были заводы-производители троллейбусов (в том числе минский завод), а также лизинговые и проектные компании. Такая форма собственности позволила в те годы решить вопрос с приобретением подвижного состава — в город поступили 30 троллейбусов. При этом контактная сеть оставалась в ведении МУП «РТК». Позже в разные годы часть подвижного состава для предприятия закупалась администрацией города за бюджетные средства, а другая часть — за счет инвестора. Фактически ООО «РТК РусЭлТранс» арендовал первые из них у МУП «РТК», теперь же, по неподтвержденным пока данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», может произойти обратная ситуация: уже муниципальное предприятие будет арендовать подвижной состав, находящийся в ведении своей дочерней компании. На сегодняшний день, по данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», работающими числится 49 троллейбусных единиц.

По данным Картотека. Ру, ООО «РТК РусЭлТранс» было зарегистрировано в июле 2002 года в Ростове-на-Дону, основной вид деятельности — деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. В сентябре 2017 г. в ООО «РТК РусЭлТранс» был назначен внешний управляющий.

МУП «РТК» (Ростовская транспортная компания) было зарегистрировано в декабре 2001 г., компанией владеет департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону.

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