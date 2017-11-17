Троллейбусными перевозками в Ростове теперь займется муниципальная компания

С осени 2002 г. троллейбусные маршруты в городе (за исключением маршрута № 6) обслуживало ООО «РТК РусЭлТранс». Компанией напополам владеют МУП «РТК» и ООО «Русский электрический транспорт», зарегистрированное в Москве. На тот момент учредителями последнего были заводы-производители троллейбусов (в том числе минский завод), а также лизинговые и проектные компании. Такая форма собственности позволила в те годы решить вопрос с приобретением подвижного состава — в город поступили 30 троллейбусов. При этом контактная сеть оставалась в ведении МУП «РТК». Позже в разные годы часть подвижного состава для предприятия закупалась администрацией города за бюджетные средства, а другая часть — за счет инвестора. Фактически ООО «РТК РусЭлТранс» арендовал первые из них у МУП «РТК», теперь же, по неподтвержденным пока данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», может произойти обратная ситуация: уже муниципальное предприятие будет арендовать подвижной состав, находящийся в ведении своей дочерней компании. На сегодняшний день, по данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», работающими числится 49 троллейбусных единиц.