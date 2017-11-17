Прокуратура Казани вынесла предостережение владельцу биткоин-автомата

Терминалы по продаже криптовалюты были установлены в двух магазинах в Ново-Савиновском и Приволжском районах. Прокуратура установила, что их владельцем является 34-летний местный предприниматель. А привезла в Казань терминалы фирма, зарегистрированная в Уфе. Между тем, в кассовых чеках, выдаваемых биткоин-автоматами, была указана другая фирма, которая на налоговом учете не значится.