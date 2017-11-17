Прокуратура Казани вынесла предостережение владельцу биткоин-автомата
Прокуратура проверила появившиеся в Казани
Прокуратура проверила появившиеся в Казани
Терминалы по продаже криптовалюты были установлены в двух магазинах в
Так как правовой статус криптовалют в России не определен, то предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту рассматривается как потенциальная вовлечённость в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ходе проверки прокуратура объявила предпринимателю официальное предостережение о недопустимости нарушения законодательства.