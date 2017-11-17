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08:52 (мск), источник: ТАСС

ЦБ отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка

Банк занимал на 1 ноября 480-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Региональные финансы» (Регионфинансбанк). Согласно данным отчетности, эта кредитная организация, не являющаяся участником системы страхования вкладов, занимала по величине активов на 1 ноября 480-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом такая деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

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