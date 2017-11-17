Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
Какая одежда опасна для здоровья
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
09:03 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье — в тройке лучших регионов России по развитию туризма

Среди 10 регионов, показавших лучшие результаты по темпам роста развития туризма, Приморский край занял третье место.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Приморский край показал один из лучших результатов по стране по итогам Всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил директор краевого профильного департамента Константин Шестаков, исследование проведено Министерством культуры России в 2017 году. Результаты были объявлены в ходе Координационного совета по культуре и туризму России, который состоялся в Санкт-Петербурге в четверг, 16 ноября.

«Были названы 10 регионов, показавших лучшие результаты по темпам роста развития туризма. В ТОП вошел и Приморский край. По итогам рейтинга мы заняли третье место», — отметил глава ведомства, добавив, что в прошлом году край располагался на десятой строчке.

В Приморье с 2011 по 2016 годы количество иностранных путешественников, ежегодно посещающих регион, увеличилось в семь раз. Если в 2011 году в крае побывали чуть более 82 тысяч иностранных граждан, то в 2016 — почти 570 тысяч гостей из-за рубежа. При этом общий турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек.

«В этом году Приморье продолжает наращивать обороты. По итогам девяти месяцев регион принял 517 тысяч путешественников из разных стран мира. Это на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — подчеркнул Константин Шестаков.

Напомним, в прошлом году Приморский край впервые вошел в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь