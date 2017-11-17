Работникам двух хозяйств в Новосибирской области задолжали 5,3 млн рублей
На решение проблемы министр сельского хозяйства региона отвел неделю.
На решение проблемы министр сельского хозяйства региона отвел неделю.
Задолженность по зарплате перед работниками хозяйств «Агросезон» и «Начало» в Новосибирской области достигла 5,3 млн руб. Проблема обсуждалась на совещании у министра сельского хозяйства региона Василия Пронькина, говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным министерства, ООО «Агросезон» и ООО «Начало» являются ответственными хранителями имущества «Новопетровского» в рамках банкротства этого хозяйства.
ЗАО «Новопетровское», входившее в группу САХО, было признано банкротом в 2013 году. В решении арбитражного суда Новосибирской области тогда указывалось, что требования кредиторов к предприятию составляют 724 млн руб. Предприятие занималось разведением крупнорогатого скота и выращиванием зерна в Чулымском и Ордынском районах.
«По итогам совещания Василий Пронькин настоятельно рекомендовал конкурсному управляющему ЗАО “Новопетровское”, представителям ООО “Агросезон” и ООО “Начало” изыскать возможности в недельный срок погасить просроченную задолженность по заработной плате перед работниками», — говорится в сообщении минсельхоза.
По данным Новосибирскстата, на 1 ноября объем задолженности по зарплате в Новосибирской области составлял 78,1 млн руб., причем 70% этой суммы приходилось на ООО МСУ-78 и ОАО ЛДСК.