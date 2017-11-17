18 ноября уфимцев приглашают на сельхозярмарки
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В предстоящую субботу, 18 ноября, на четырех площадках Уфы состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки.
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УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В предстоящую субботу, 18 ноября, на четырех площадках Уфы состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили в
— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца на ул. Султанова и перед сквером «Волна» на ул. Ахметова;.
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского.
Торговля продукцией, требующей соблюдения температурного режима, на ярмарках запрещена, напомнили в министерстве.