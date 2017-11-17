18 ноября уфимцев приглашают на сельхозярмарки

Источник: AP 2017

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона, торговля сельхозпродукцией развернется по следующим адресам:

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца на ул. Султанова и перед сквером «Волна» на ул. Ахметова;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского.