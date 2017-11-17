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08:54 (мск), источник: ИА Башинформ

18 ноября уфимцев приглашают на сельхозярмарки

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В предстоящую субботу, 18 ноября, на четырех площадках Уфы состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: AP 2017

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона, торговля сельхозпродукцией развернется по следующим адресам:

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца на ул. Султанова и перед сквером «Волна» на ул. Ахметова;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского.

Торговля продукцией, требующей соблюдения температурного режима, на ярмарках запрещена, напомнили в министерстве.

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