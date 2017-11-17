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09:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский фонд капремонта ждет проверка УФАС

Челябинский фонд капремонта ждет проверка УФАС. На организацию поступило 11 жалоб по закупкам.

Источник: РИА "Новости"

Жалобы в Челябинское УФАС написала компания ООО «Инженерный центр «Инжтехлифт» из Самары.

«Компания направило в антимонопольную службу жалобы на действия Регоператора при проведении аукционов на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт. Общая сумма обжалуемых закупок составила около 1 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По мнению компании, Регоператор неправомерно объединил в один лот работы по техническому освидетельствованию лифтов и работы по замене и ремонту лифтового оборудования.

Однако, на заседании комиссии по рассмотрению данных жалоб было принято решение о прекращении их рассмотрения. Право обжаловать действия заказчика имеют участники таких аукционов. Однако ООО «Инженерный центр «Инжтехлифт» не является участником вышеназванных закупок.

Сейчас Челябинское УФАС России намерено изучить действия Регоператора на предмет соответствия требованиям закона о защите конкуренции, запрещающего ограничение конкуренции при проведении закупок.

Регоператор также заинтересован в прояснении данной ситуации и уже обратился в министерство строительства и жилищного хозяйства РФ с запросом о получении разъяснений относительно правомерности такого объединения работ в одном аукционе.

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