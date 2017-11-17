Центр организации закупок начнёт функционировать с января 2018 года

Как пояснил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок, в дальнейшем предполагается подключить к «Центру организации закупок» и муниципальные образования Пермского края.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял, что первостепенная задача региональной информационной системы в сфере закупок — своевременное проведение конкурсов.

По словам главы Прикамья, «это обеспечит предсказуемость проведения государственных закупок. Кроме того, губернатор добавил, что внедрять новую региональную систему госзакупок должны все министерства».

В функционал «Центр организации закупок» войдут ведение каталога товаров, работ, услуг Пермского края, реестров поставщиков и заказчиков; поддержка пользователей; экспертизу обоснования начальной (максимальной) цены контракта свыше 3 млн. руб. и ведение ценовых справочников; мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края.

Напомним, региональная информационная система в сфере закупок Пермского края начала функционировать с текущего года.