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09:44 (мск), источник: Вести - Пермь

Жителям Краснокамска пообещали чистую воду

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел первую рабочую встречу с главой Краснокамского муниципального района Виктором Соколовым.

Он был избран на эту должность в сентябре. Обсудили будущее социально-экономическое развитие, масштабную дорожную реконструкцию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В этом году мы значительно увеличили финансирование ремонта дорог в Краснокамске, 90 миллионов рублей были направлены. В следующем году объемы, может быть, чуть меньше — 80 миллионов рублей, но тем не менее очень существенный. В этом году мы дополнительно выделили 40 миллионов на садик, на достройку».

На встрече заявлено, что на ремонт и строительство дорог за два последних года в район было направлено больше 170 миллионов рублей. В ближайшее время начнется реконструкция системы водоснабжения самого Краснокамска. Уже готов проект, в январе стартует его реализация. Из бюджета Пермского края на эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Виктор Соколов, глава Краснокамского муниципального района: «Сейчас, когда прошли все консультации, мы имеем четкий понятный план трехлетний. Проект согласован реконструкции городских сетей, мы отлично понимаем, что без смены чистая вода до людей не дойдет».

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