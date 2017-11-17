Кредиторы ЗиД не стали принимать решение об остановке производства

По словам управляющего, представитель ФНС России, обладающей свыше 90% голосов от присутствовавших на собрании кредиторов, не стал голосовать по данным вопросам, попросив снять их с повестки собрания.



Александр Иванов также сообщил «Ъ», что на грядущей неделе должна состояться встреча с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. На ней планируется обсудить планы властей по вхождению завода в ГК «Ростех».



Напомним, что 14 ноября прошло повторное собрание кредиторов ЗиД. Первое было назначено на 25 октября, но было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума (голоса ООО «Научно-производственная фирма “Эксперт”» — около 44% — арестованы в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств завода). Вынести на обсуждение кредиторов вопрос об остановке хозяйственной деятельности Александра Иванова вынудили действия налогового органа.