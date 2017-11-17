Кредиторы ЗиД не стали принимать решение об остановке производства

По словам управляющего, представитель ФНС России, обладающей свыше 90% голосов от присутствовавших на собрании кредиторов, не стал голосовать по данным вопросам, попросив снять их с повестки собрания.
Александр Иванов также сообщил «Ъ», что на грядущей неделе должна состояться встреча с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. На ней планируется обсудить планы властей по вхождению завода в ГК «Ростех».
Напомним, что 14 ноября прошло повторное собрание кредиторов ЗиД. Первое было назначено на 25 октября, но было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума (голоса ООО «Научно-производственная фирма “Эксперт”» — около 44% — арестованы в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств завода). Вынести на обсуждение кредиторов вопрос об остановке хозяйственной деятельности Александра Иванова вынудили действия налогового органа.
По его словам, ФНС уже дважды произвела списание денежных средств со счетов предприятия, предназначенные для выполнения гособоронзаказа.