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09:45 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к доллару и евро

Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.9898   -0.26 € 70.7040   -0.47 ММВБ: $ 59.6600   -0.56 € 70.1675   -0.88
Источник: Actualitati.md

Официальный обменный курс установлен на уровне17,6425 лея за один доллар (-1,64 бана) и 20,7556 лея (-15,69 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6589 лея за один доллар и 20,9125 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам на 17 ноября составляет: 0,6663 лея за 1 гривну, 4,4747 лея за румынский лей и 0,2942 лея за 1 российский рубль.

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Молдавский лей укрепился к доллару и евро
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