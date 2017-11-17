Молдавский лей укрепился к доллару и евро
Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.
Официальный обменный курс установлен на уровне17,6425 лея за один доллар (-1,64 бана) и 20,7556 лея (-15,69 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6589 лея за один доллар и 20,9125 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам на 17 ноября составляет: 0,6663 лея за 1 гривну, 4,4747 лея за румынский лей и 0,2942 лея за 1 российский рубль.