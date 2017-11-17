В Красноярском крае самая маленькая зарплата у работников общепита

Источник: Reuters

В Красноярском крае за год увеличился средний размер заработной платы. Данные об изменении зарплаты красноярцев за 10 месяцев опубликовал Красноярскстат.

Согласно исследованию статистиков, с января по сентябрь 2017 года средняя начисленная зарплата жителей края составляла 39 658,9 рубля. Она увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2016 года статистики сообщали, что в среднем житель края получает около 37 200 рублей.

За год больше всего выросли зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых, этот показатель составил 13,1%. Согласно данным статистиков, работники этой отрасли в среднем получают 88 641,6 рубля.

Самой маленькой в Красноярском крае остается зарплата у работников сферы гостиниц и общепита, за год она выросла всего на 3,8% и составляет 21 668,4 тысячи рублей.