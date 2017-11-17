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11:25 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае самая маленькая зарплата у работников общепита

Данные за 10 месяцев опубликовал Красноярскстат.

Источник: Reuters

В Красноярском крае за год увеличился средний размер заработной платы. Данные об изменении зарплаты красноярцев за 10 месяцев опубликовал Красноярскстат.

Согласно исследованию статистиков, с января по сентябрь 2017 года средняя начисленная зарплата жителей края составляла 39 658,9 рубля. Она увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2016 года статистики сообщали, что в среднем житель края получает около 37 200 рублей.

За год больше всего выросли зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых, этот показатель составил 13,1%. Согласно данным статистиков, работники этой отрасли в среднем получают 88 641,6 рубля.

Самой маленькой в Красноярском крае остается зарплата у работников сферы гостиниц и общепита, за год она выросла всего на 3,8% и составляет 21 668,4 тысячи рублей.

Зарплаты в соседних регионах за год также увеличились. Жители Хакасии стали получать на 5,3% больше, а жители Тывы — на 2,7%. Вместе с тем статистики отметили, что зарплаты в Красноярском крае выше, чем в Хакасии и Тыве. Там средняя зарплата составляет около 33 250 и 29 250 рублей в месяц соответственно.

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