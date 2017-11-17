Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
Лукашенко назвал белорусских банкиров «скопищем жирных котов»
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Виктория Лопырева стала студенткой
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:24 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области увеличилось количество «проблемных» объектов долевого строительства

В Челябинской области увеличилось количество «проблемных» объектов долевого строительства. Оно выросло до 41. Львиная доля таких объектов находится в Челябинске.

В прокуратуре Челябинской области под председательством прокурора области Александра Кондратьева проведено совещание, посвященное вопросам долевого строительства многоквартирных домов. В работе совещания приняли участие руководители правоохранительных органов, министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, руководители структурных подразделений областной прокуратуры.

«Тема долевого строительства является одной из самых актуальных, в связи с чем, вопросам защиты прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства уделяется особое внимание. Прокурорскими проверками охвачена деятельность всех “проблемных” застройщиков области. Всего на территории Челябинской области 100 застройщиками осуществляется деятельность по привлечению денежных средств практически 15 тысяч участников долевого строительства на 331 объекте недвижимости», — отметил прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.

По состоянию на 1 ноября количество «проблемных» объектов в регионе возросло до 41, из которых 38 находятся в Челябинске, оставшиеся три — в Миассе.

Читайте также
Борис Дубровский выступил за отказ от строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков

«Особое внимание органами прокуратуры уделено вопросам целевого расходования денежных средств граждан, в связи с чем, действиям застройщиков давалась уголовно-правовая оценка. За истекший период 2017 года по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств при возведении жилых домов», — отметили в прокуратуре региона.

Так, возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств почти 300 дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь».

Прокуратурой области перед министерством строительства и инфраструктуры области поставлен вопрос о включении указанного объекта в «дорожную карту».

В связи с неоднократным переносом сроков ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Чурилово Lake City» в Челябинске прокуратурой области совместно с министерством строительства выявлен факт нецелевого расходования денежных средств почти 900 дольщиков со стороны руководства ООО «Речелстрой».

В настоящее время данное уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества в особо крупном размере, передано прокурором в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для дальнейшего расследования.

На особом контроле прокуратуры области находится ход расследования уголовного дела в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении руководителей ООО «Гринфлайт», от действия которых пострадали свыше 4,3 тысяч участников долевого строительства жилого комплекса «Академ Riverside».

Всего в 2017 году в производстве следственных органов находилось 10 уголовных дел, 7 из которых возбуждены по инициативе органов прокуратуры.

По итогам совещания принято решение о необходимости принятия дополнительных мерах по устранению имеющихся проблем и активизации межведомственного взаимодействия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал электрический грузовик Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь