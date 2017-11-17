В Челябинской области увеличилось количество «проблемных» объектов долевого строительства

В прокуратуре Челябинской области под председательством прокурора области Александра Кондратьева проведено совещание, посвященное вопросам долевого строительства многоквартирных домов. В работе совещания приняли участие руководители правоохранительных органов, министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, руководители структурных подразделений областной прокуратуры.

«Тема долевого строительства является одной из самых актуальных, в связи с чем, вопросам защиты прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства уделяется особое внимание. Прокурорскими проверками охвачена деятельность всех “проблемных” застройщиков области. Всего на территории Челябинской области 100 застройщиками осуществляется деятельность по привлечению денежных средств практически 15 тысяч участников долевого строительства на 331 объекте недвижимости», — отметил прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.

По состоянию на 1 ноября количество «проблемных» объектов в регионе возросло до 41, из которых 38 находятся в Челябинске, оставшиеся три — в Миассе.

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«Особое внимание органами прокуратуры уделено вопросам целевого расходования денежных средств граждан, в связи с чем, действиям застройщиков давалась уголовно-правовая оценка. За истекший период 2017 года по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств при возведении жилых домов», — отметили в прокуратуре региона.

Так, возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств почти 300 дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь».

Прокуратурой области перед министерством строительства и инфраструктуры области поставлен вопрос о включении указанного объекта в «дорожную карту».

В связи с неоднократным переносом сроков ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Чурилово Lake City» в Челябинске прокуратурой области совместно с министерством строительства выявлен факт нецелевого расходования денежных средств почти 900 дольщиков со стороны руководства ООО «Речелстрой».

В настоящее время данное уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества в особо крупном размере, передано прокурором в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для дальнейшего расследования.

На особом контроле прокуратуры области находится ход расследования уголовного дела в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении руководителей ООО «Гринфлайт», от действия которых пострадали свыше 4,3 тысяч участников долевого строительства жилого комплекса «Академ Riverside».

Всего в 2017 году в производстве следственных органов находилось 10 уголовных дел, 7 из которых возбуждены по инициативе органов прокуратуры.