Минимущества Челябинской области увеличило количество арендных площадей в рамках поддержки малого бизнеса
Челябинск. 17 ноября.
Челябинск. 17 ноября.
В перечень вошли 29 объектов капитального строительства. В сообщении уточняется, что десять из них в настоящее время свободны от прав третьих лиц и могут быть переданы во владение или пользование предпринимателям.
Большинство объектов — нежилые помещения и здания площадью от 50 до 1 тыс. кв. метров, расположенные в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Златоусте, Сосновском и Чебаркульском муниципальных районах.
По данным
Ведомство подчеркивает, что с арендатором, который надлежащим образом исполняет свои обязанности, договор может быть перезаключен без аукциона. В дальнейшем предприниматели могут выкупить эти помещения на льготных условиях в рамках действия 159 ФЗ.