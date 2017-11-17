Минимущества Челябинской области увеличило количество арендных площадей в рамках поддержки малого бизнеса

Источник: Reuters

В перечень вошли 29 объектов капитального строительства. В сообщении уточняется, что десять из них в настоящее время свободны от прав третьих лиц и могут быть переданы во владение или пользование предпринимателям.

Большинство объектов — нежилые помещения и здания площадью от 50 до 1 тыс. кв. метров, расположенные в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Златоусте, Сосновском и Чебаркульском муниципальных районах.

По данным пресс-службы, имущество предоставляется на основании договора аренды, заключаемого по итогам торгов на срок не менее пяти лет. Цена определяется на основании рыночной оценки.