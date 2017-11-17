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10:20 (мск), источник: Интерфакс

Минимущества Челябинской области увеличило количество арендных площадей в рамках поддержки малого бизнеса

Челябинск. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области увеличило количество объектов недвижимости, предназначенных для арендного пользования субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

В перечень вошли 29 объектов капитального строительства. В сообщении уточняется, что десять из них в настоящее время свободны от прав третьих лиц и могут быть переданы во владение или пользование предпринимателям.

Большинство объектов — нежилые помещения и здания площадью от 50 до 1 тыс. кв. метров, расположенные в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Златоусте, Сосновском и Чебаркульском муниципальных районах.

По данным пресс-службы, имущество предоставляется на основании договора аренды, заключаемого по итогам торгов на срок не менее пяти лет. Цена определяется на основании рыночной оценки.

Ведомство подчеркивает, что с арендатором, который надлежащим образом исполняет свои обязанности, договор может быть перезаключен без аукциона. В дальнейшем предприниматели могут выкупить эти помещения на льготных условиях в рамках действия 159 ФЗ.

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