В Волгограде начали строить циркуляционные трубопроводы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, в настоящее время на севере города монтируется более 1,3 километра сети, которая позволит повысить качество горячего водоснабжения домов № 1, 3, 5, 7 и 13а на названной выше улице.

«Ситуация, когда горячую воду из крана приходится сливать, прежде чем она станет действительно горячей, знакома жителям примерно трети многоквартирных домов Волгограда. Причина кроется в отсутствии так называемого обратного трубопровода горячего водоснабжения, который обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды и поддержание ее нормативной температуры», — отметили в «Концессиях теплоснабжения».

Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. Для решения проблемы коммунальщики разработали программу улучшения обеспечения ГВС, в рамках которой предполагается строительство новых трубопроводов и восстановление наружной циркуляции. В нее в текущем году вошли 63 адреса.