Акцент на переработку продуктов сделают в Иркутской области в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

Об этом 17 ноября 2017 года на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, следующий год объявлен годом логистики и сбыта сельскохозяйственной продукции.

«Возникает вопрос: произвести — произвели, а куда сбывать? Поэтому на следующий год мы делаем акцент на переработку. Мы проводим анализ рынка зерна Иркутской области. В сегодняшних экономических условиях модернизация и техническое перевооружение существующих мощностей, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания является стратегически важным направлением экономики Иркутской области», — подчеркнул министр.

Подводя итоги сельскохозяйственного года, Илья Сумароков отметил, что сельхозтоваропроизводителями получен рекордный урожай зерновых культур 860 тыс. тонн зерна, при урожайности 20 ц/га. Для этого хозяйствами области посеяно 428,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 21,2 тыс. га выше уровня прошлого года, 13,3 тыс. га масличных культур (на 1 тыс. га выше уровня прошлого года). Засеяно элитными семенами под урожай 2017 года 15% посевов сельскохозяйственных культур. Это один из самых высоких показателей среди российских регионов.

Обработано против вредителей 125 тыс. га, в том числе против саранчовых 107 тыс. га, в 2016 году на эту дату было обработано 72,6 тыс. га. Подготовлено паров под урожай 2018 года 213 тыс. га (2016 год — 244,3 тыс. га). Также ожидается валовое производство картофеля 595 тыс. тонн, овощей ожидается 145 тыс. тонн.

Отдельно министр рассказал про результаты в животноводстве. За 10 месяцев 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено молока — 407,2 тыс. тонн (101,1%), получено яиц — 866,9 млн. штук (101,7). Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября 2017 года составило 322,1 тыс. голов (100,3%), в том числе коров — 138,6 тыс. голов (99,8%), свиней — 216,6 тыс. голов (93%), овец и коз — 110 тыс. голов (106,5%).

«По данным еженедельной сводки в сельхозорганизациях валовый надой молока за сутки составляет 345,1 тонны, что на 22 тонны выше, чем в прошлом году. Надой на фуражную корову в сельскохозяйственных организациях на 1 ноября составляет 4572 кг, что выше уровня прошлого года на 290 кг (106,8%)», — рассказал Илья Сумароков.

За 2017 год введены в эксплуатацию новый коровник на 200 скотомест в СХПАО «Белореченское», МЖКПО ОАО «Иркутский масложиркомбинат» в селе Олонки на 360 голов беспривязного содержания коров, реконструирован коровник беспривязного содержания, построен доильный зал. Также в регионе произведены реконструкции бройлерных цехов птицефабрик. В Иркутском и Куйтунском районах сейчас ведется строительство коровников на 140, 360 и 400 голов.